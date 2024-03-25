Dünyanın en iyi 100 yemeği belirlendi: Türkiye'den 8 yemek listede!
Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi 'Dünyanın en iyi 100 yemeği'ni belirledi. Farklı farklı birçok kategori üzerinden yapılan oylamada belirlenen ve Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listeye Türkiye'den 8 yemek girmeyi başardı.
TasteAtlas intenet sitesi Dünyanın en iyi yemekleri seçti. 10 bin 927 yemek arasından kullanıcırların oylarıyla belirlenen 100 yemek için 395 bin 205 kişi oy kullandı. Listede Türkiye'den farklı kategorilerden 8 yemek yer alıyor.
Cağ Kebabı 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' sıralamasında 20 sırada yer alıyor.
İskender Kebabı 37 sırada,
Mantı, listede 38 sırada yer alıyor.
Bir diğer türk yemeğimi Döner ise listenin 60. sırasında yer alıyor.
Adana Kebap 70. sırada yer alıyor.
Mercimek çorbası 72. sırada yer alıyor.
Hünkar Beğendi 77. sırada yer alıyor.
Sandviç kategorisinde 3. sırada yer alan Tombik döner, 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' arasında da 89. sırada bulunuyor.
Yine aynı sitede yapılan Dünyanın ne iyi 100 mutfağı kategorisinde ise Türk mutfağı 15. sırada yer aldı. "Dünyanın en iyi yemek şehirleri" arasına ise Gaziantep, İstanbul, Ankara, Nevşehir ve İzmir girdi.