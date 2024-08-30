Dünyanın En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Listedeki Türklerin Sıralaması Dikkat Çekti

31 milyonun üzerindeki Instagram takipçisi ile bu alanda Türkiye'nin en popüler ismi olan Hande Erçel, oynadığı pek çok projenin yurt dışına satılmasıyla birlikte uluslararası bir şöhrete sahip oldu. Erçel, listedeki 7. yılını geçirerek bu alanda da rakiplerinin oldukça önüne geçerken, 2023 yılı listesine 52. sıradan dahil oldu.