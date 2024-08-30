Dünyanın En Güzel 100 Kadını Açıklandı: Listedeki Türklerin Sıralaması Dikkat Çekti
Dünyanın en güzel kadın yüzlerini açıklayan TC Candler, 2023 yılının listesini paylaştı. Listede Türkiye'den 5 isim yer alırken, Türk güzellerin sıralaması dikkat çekti.
Yalı Çapkını dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, listeye 97. sıradan girdi.
Uzun yıllar Mert Yazıcıoğlu ile sürdürdüğü ilişkiyi sonlandırarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile kısa süreli bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, son olarak Demir ile ayrıldığını duyurarak hayranlarını üzmüştü.
Baba, Safir ve birçok dizide oynayarak hayranlarının beğenisini kazanan Özge Yağız, 2023 yılının en güzel yüzleri listesinde 78. sırada yer aldı.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan listede Türkiye'nin en beğenilen kadını olan Sıla Türkoğlu, bu yıl da 69. sırada yer alarak üst üste 2 yıl boyunca listede kalma başarısı gösterdi.
31 milyonun üzerindeki Instagram takipçisi ile bu alanda Türkiye'nin en popüler ismi olan Hande Erçel, oynadığı pek çok projenin yurt dışına satılmasıyla birlikte uluslararası bir şöhrete sahip oldu. Erçel, listedeki 7. yılını geçirerek bu alanda da rakiplerinin oldukça önüne geçerken, 2023 yılı listesine 52. sıradan dahil oldu.
Kardeşlerim dizisiyle Türkiye'nin gündemine oturan Su Burcu Yazgı Coşkun, 18 yaşında olmasına rağmen tüm Türk rakiplerini geride bırakarak listede en üst sırada yer aldı.
Coşkun, 2023 listesinde 42. sırada bulunmakta.