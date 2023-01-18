Dünyanın en güvenli kentleri açıklandı: İlk 10'da Türkiye'den bir şehir var!
Ünlü araştırma şirketi Numbeo, her yıl açıkladığı dünyanın en güvenli şehirleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi yer alırken Eskişehir onuncu oldu.
Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2022 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.
Listede Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi üst üste yedinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer aldı.
İKİNCİ SIRADA KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA VAR
Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer aldı.
İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri'nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 159’uncu sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 230’uncu sırada.
EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER GÜNEY AMERİKA’DA
Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 16,4 puanla yine zirvede yer alıyor.
İşte dünyanın en güvenli şehirleri sıralaması:
|1
|Abu Dhabi, United Arab Emirates
|88.6
|2
|Doha, Qatar
|85.6
|3
|Taipei, Taiwan (China)
|84.9
|4
|Ajman, United Arab Emirates
|84.6
|5
|Sharjah, United Arab Emirates
|84.3
|6
|Quebec City, Canada
|83.8
|7
|Dubai, United Arab Emirates
|83.6
|8
|San Sebastian, Spain
|83.1
|9
|Bern, Switzerland
|82.0
|10
|Eskisehir, Turkey
|81.4