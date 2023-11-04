Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2023 yılının en güçlü pasaporta sahip ülkeleri belli oldu. Türkiye ilk 50'ye giremedi.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Avrupa'dan Amerika'ya, 2023 yılında en güçlü pasaporta sahip olan ülkeler belli oldu.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

Henley Pasaport Endeksi'nin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nden alıp derlediği verilere göre bu sene en güçlü pasaporta sahip ülke değişti.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

Ekonomim.com'dan alınan habere göre, 2022 yılında 193 puanla en üst sırada olan Japonya'yı Singapur devirdi. İlk 50'ye giremeyen Türkiye 114 puanla 53. sırada yer aldı.

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

dünyanın en güçlü pasaportları şöyle:

1- Singapur: 193 puan

2- Japonya: 191 puan

3- Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, İspanya ve İsveç: 190 puan

4- Birleşik Krallık, Avusturya, Danimarka, İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda: 189 puan

5- Belçika, Malta, Norveç ve Portekiz: 188 puan

6- Avustralya, Yeni Zelanda ve İsviçre: 187 puan

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

7- Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Polonya ve ABD: 186 puan

8- Macaristan: 185 puan

9- Litvanya: 184 puan

10- Estonya, Letonya, Slovakya ve Slovenya: 182 puan

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