Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada
World Population Review'un yaptığı bir anket çalışmasında dünyanın en çapkın ülkeleri açıklandı. Türkiye listede 14 partner ile birinci sırada yer aldı.
World Population Review isimli platform yaptığı bir anket çalışmasında, en 'çapkın' ülkeleri belirledi. Dünya genelinde ortalama bir insanın 9 cinsel partneri olduğu belirlenirken, ortalamanın üzerindeki sonuçlarla Türkiye, listenin birinci sırasına yerleşti.
İŞTE DÜNYANIN EN ÇAPKIN ÜLKELERİ
20 - Karadağ (10.1)
19- Sırbistan (10.1)
18- Şili (10.1)
17- Japonya (10.2)
16- İsrail (10.6)
15- Yunanistan (10.6)
14- Tayland (10.6)
13- Kanada (10.7)
12- ABD (10.7)
11- İrlanda (11.1)
10- İsviçre (11.1)
9- İsveç (11.8)
8- İtalya (11.8)
7- Norveç (12.1)
6- Finlandiya (12.4)
5- Güney Afrika (12,5)
4- İzlanda (13.0)
3- Yeni Zelanda (13.2)
2- Avustralya (13.3)
1- Türkiye (14,5 kişi)