Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada

World Population Review'un yaptığı bir anket çalışmasında dünyanın en çapkın ülkeleri açıklandı. Türkiye listede 14 partner ile birinci sırada yer aldı.

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 1

World Population Review isimli platform yaptığı bir anket çalışmasında, en 'çapkın' ülkeleri belirledi. Dünya genelinde ortalama bir insanın 9 cinsel partneri olduğu belirlenirken, ortalamanın üzerindeki sonuçlarla Türkiye, listenin birinci sırasına yerleşti.

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 2

İŞTE DÜNYANIN EN ÇAPKIN ÜLKELERİ

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 3

20 - Karadağ (10.1)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 4

19- Sırbistan (10.1)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 5

18- Şili (10.1)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 6

17- Japonya (10.2)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 7

16- İsrail (10.6)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 8

15- Yunanistan (10.6)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 9

14- Tayland (10.6)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 10

13- Kanada (10.7)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 11

12- ABD (10.7)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 12

11- İrlanda (11.1)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 13

10- İsviçre (11.1)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 14

9- İsveç (11.8)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 15

8- İtalya (11.8)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 16

7- Norveç (12.1)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 17

6- Finlandiya (12.4)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 18

5- Güney Afrika (12,5)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 19

4- İzlanda (13.0)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 20

3- Yeni Zelanda (13.2)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 21

2- Avustralya (13.3)

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Dünyanın en çapkın ülkeleri belli oldu: Türkiye 14 partnerle birinci sırada - Resim: 22

1- Türkiye (14,5 kişi)

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