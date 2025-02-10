Dünyanın En Büyük Ayakları Onda... 'En Uzun Adam' Sultan Kösen'in Ayakkabı Numarasını Duyanlar Şoke Oldu

Kösen'e Almanya'da bulunan bir firma tarafından her yıl ayakkabı getiriliyor. Bu yıl da bir çifti yazlık, diğeri kışlık 37,5 santimetrelik 60 numara ayakkabılarını teslim alan Kösen, dünyayı adım adım gezmeye devam etmek istiyor.

Sultan Kösen, dünyanın en uzun insanı ve dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip olduğu için mutlu olduğunu söyledi.