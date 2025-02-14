Dünyanın En Akıllı Ülkeleri Belli Oldu! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız

Araştırmaya göre, sıralamada Avrupa ülkelerinin büyük bir ağırlığı bulunuyor. İlk 10'da yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa dışından yer alarak dikkat çekti ve üçüncü sıraya yerleşti. Zirvede ise ortalama 99.24 IQ ve yüksek eğitim düzeyiyle İsviçre bulunuyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, Nobel ödüllerine aday gösterilme sayıları, ortalama zeka katsayıları ve eğitim düzeyleri dikkate alınarak dünyanın en zeki ülkeleri sıralandı.