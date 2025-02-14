Dünyanın En Akıllı Ülkeleri Belli Oldu! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Dünyanın en zeki ülkeleri, Nobel Ödülü adaylıkları, yükseköğrenim düzeyleri ve ortalama IQ gibi çeşitli kriterlere göre sıralandı. Forbes'un aktardığı araştırmada, ülkelerin entelektüel performansları detaylı bir şekilde değerlendirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmaya göre, sıralamada Avrupa ülkelerinin büyük bir ağırlığı bulunuyor. İlk 10'da yalnızca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa dışından yer alarak dikkat çekti ve üçüncü sıraya yerleşti. Zirvede ise ortalama 99.24 IQ ve yüksek eğitim düzeyiyle İsviçre bulunuyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, Nobel ödüllerine aday gösterilme sayıları, ortalama zeka katsayıları ve eğitim düzeyleri dikkate alınarak dünyanın en zeki ülkeleri sıralandı.
İSVİÇRE 1. SIRADA
Listenin başında İsviçre yer alıyor. İsviçre, 1099 Nobel ödülü adaylığı ve 32 Nobel ödülü kazanımıyla dikkat çekiyor. Ülkenin ortalama zeka katsayısı 99.24 olarak ölçülürken, en az lisans derecesine sahip olanların oranı %40.02, yüksek lisans yapanların oranı ise %18.05. Genel puanlamada ise 100 üzerinden 92.02 puanla zirvede bulunuyor.
99.12 ZEKA KATSAYISINA SAHİP
İkinci sırada Birleşik Krallık bulunuyor. 2393 Nobel ödülü adaylığı ve 128 Nobel ödülü kazanan Birleşik Krallık, ortalama 99.12 zeka katsayısına sahip. Ülkede lisans derecesine sahip olanların oranı %39.59, yüksek lisans yapanların oranı %14.37 olarak kaydedildi. Genel puanı ise 89.4 olarak hesaplandı.
ABD 3. SIRADA
Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. 5717 Nobel ödülü adaylığı ve 256 Nobel ödülü kazanan ABD'nin ortalama zeka katsayısı 97.43. Lisans derecesine sahip olanların oranı %38.57 iken, yüksek lisans yapanların oranı %14.79. ABD, genel puanlamada 89.18 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
550 NOBEL ÖDÜLÜ ADAYLIĞI BULUNUYOR
Hollanda, 550 Nobel ödülü adaylığı ve 21 Nobel ödülü ile dördüncü sırada. Ülkede ortalama zeka katsayısı 100.74 olarak ölçülürken, lisans derecesine sahip olanların oranı %36.63, yüksek lisans yapanların oranı ise %15.56. Genel puanı 87.3 olarak belirlendi.
BELÇİKA 5. SIRADA
Belçika beşinci sırada yer alıyor. 495 Nobel ödülü adaylığı ve 23 Nobel ödülü kazanan Belçika'nın ortalama zeka katsayısı 97.49. Lisans derecesine sahip olanların oranı %39.39, yüksek lisans yapanların oranı %17.28. Genel puanı ise 86.52 olarak hesaplandı.
İSVEÇ
Altıncı sırada İsveç bulunuyor. 834 Nobel ödülü adaylığı ve 34 Nobel ödülü kazanan İsveç, ortalama 99.4 zeka katsayısına sahip. Lisans derecesine sahip olanların oranı %39.89, yüksek lisans yapanların oranı %15.67. Genel puanı 85.46 olarak belirlendi.
ALMANYA
Almanya, 3653 Nobel ödülü adaylığı ve 150 Nobel ödülü ile yedinci sırada yer alıyor. Ortalama zeka katsayısı 100.74 olan Almanya'da lisans derecesine sahip olanların oranı %29.21, yüksek lisans yapanların oranı %12.28. Genel puanı 85.02 olarak açıklandı.
POLONYA
Sekizinci sırada Polonya bulunuyor. 284 Nobel ödülü adaylığı ve 17 Nobel ödülü kazanan Polonya, 96.35 ortalama zeka katsayısına sahip. Lisans derecesine sahip olanların oranı %28.96, yüksek lisans yapanların oranı %13.86. Genel puanı 81.2 olarak hesaplandı.
DANİMARKA
Danimarka dokuzuncu sırada yer alıyor. 503 Nobel ödülü adaylığı ve 20 Nobel ödülü kazanan Danimarka'nın ortalama zeka katsayısı 97.83. Lisans derecesine sahip olanların oranı %28.73, yüksek lisans yapanların oranı %13.28. Genel puanı 80.84 olarak açıklandı.
10. SIRADA FİNLANDİYA BULUNUYOR
Listenin onuncu sırasında Finlandiya bulunuyor. 198 Nobel ödülü adaylığı ve 16 Nobel ödülü kazanan Finlandiya, 101.2 ortalama zeka katsayısına sahip. Lisans derecesine sahip olanların oranı %28.8, yüksek lisans yapanların oranı %14.43. Finlandiya'nın genel puanı 80.24 olarak hesaplandı.