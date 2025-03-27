Dünyada Bu İsme Sahip Tek Kişi! Küçük Kızın Adını Duyan Dönüp Bir Daha Bakıyor

İngiltere'nin Northampton kentinde yaşayan 5 yaşındaki Snow-White (Pamuk Prenses) Jennifer Morphy, dünyada bu ismi taşıyan tek kişi olarak dikkat çekiyor. Adıyla adeta bir masal kahramanını andıran minik kız, sadece ismiyle değil yaşam tarzıyla da adeta bir prenses gibi büyüyor.

DÜNYADA BU İSME SAHİP TEK KİŞİ

Annesi Lisa Morphy, yıllar boyunca üç erkek çocuğu dünyaya getirdikten sonra bir kız çocuğu sahibi olma umudunu neredeyse kaybetmişti. Ancak sürpriz bir hamilelikle Snow-White (Pamuk Prenses) doğdu ve Lisa’nın hayalleri gerçek oldu. "Oğlum, ona ‘Pamuk Prenses’ adını verelim dediğinde çok hoşuma gitti. Herkes bu fikri garipsedi ama ben kararımı verdim" diyen Lisa, kızının adını koyarken aldığı eleştirilere rağmen geri adım atmadı.