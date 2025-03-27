Dünyada Bu İsme Sahip Tek Kişi! Küçük Kızın Adını Duyan Dönüp Bir Daha Bakıyor
Tüm dünyada bu ismi taşıyan sadece bir kişi var! Annesinin hayalini gerçekleştiren küçük kız, adeta bir masal karakteri gibi yaşıyor. Ancak bu sıra dışı isim, zaman zaman aile için beklenmedik zorluklara da neden oluyor. İşte kimsede olmayan o ilginç isim...
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin Northampton kentinde yaşayan 5 yaşındaki Snow-White (Pamuk Prenses) Jennifer Morphy, dünyada bu ismi taşıyan tek kişi olarak dikkat çekiyor. Adıyla adeta bir masal kahramanını andıran minik kız, sadece ismiyle değil yaşam tarzıyla da adeta bir prenses gibi büyüyor.
DÜNYADA BU İSME SAHİP TEK KİŞİ
Annesi Lisa Morphy, yıllar boyunca üç erkek çocuğu dünyaya getirdikten sonra bir kız çocuğu sahibi olma umudunu neredeyse kaybetmişti. Ancak sürpriz bir hamilelikle Snow-White (Pamuk Prenses) doğdu ve Lisa’nın hayalleri gerçek oldu. "Oğlum, ona ‘Pamuk Prenses’ adını verelim dediğinde çok hoşuma gitti. Herkes bu fikri garipsedi ama ben kararımı verdim" diyen Lisa, kızının adını koyarken aldığı eleştirilere rağmen geri adım atmadı.
PAMUK PRENSES ADINI GURURLA TAŞIYOR
Snow-White (Pamuk Prenses) ismi, onun hayatının da bir parçası haline geldi. Kızları adını çok seviyor ve biri sadece "Snow" dediğinde hemen düzeltip tam adını söylüyor. Ailesi, onun kendisini gerçekten bir prenses gibi gördüğünü ve bu şekilde tanıtmayı sevdiğini ifade ediyor.
Evlerinde Disney prenses temalı bir oda düzenlenen küçük kız, prenses kostümleri giymeye bayılıyor. Ancak bir yandan da doğayı keşfetmekten, çizmeleriyle su birikintilerine atlamaktan ve futbol oynamaktan büyük keyif alıyor.
BAZI ZORLUKLAR YAŞANIYOR AMA KİMSE UMURSAMIYOR
Benzersiz ismin getirdiği güzelliklerin yanında bazı zorluklar da yaşanıyor. Özellikle havalimanlarında isim kontrolü sırasında sıkıntılarla karşılaştıklarını belirten aile, kamusal alanlarda insanların şaşkın bakışlarına alıştıklarını söylüyor. "İnsanlar bazen dönüp tekrar bakıyor, bazen de fısıldaşıyor ama biz alıştık. Kızımız ismiyle gurur duyuyor" diyen Lisa, küçük kızlarına bu özgüveni aşılamaya çalıştıklarını belirtti.
16 yaşındaki abisi her sabah küçük prensesi kucağına alıp merdivenlerden indirirken, Snow-White da kendisine özel davranılmasını doğal karşılıyor. Lisa, "İnsanlar her isimle alay edebilir, bu yüzden biz ona güçlü olmayı ve adını sevmeyi öğrettik" diye konuşuyor.