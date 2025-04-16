Dünyada Bagajların En Çok Kaybolduğu 10 Havalimanı Belli Oldu: Türkiye'den de Bir Havalimanı Listede

BAGAJLARIN EN ÇOK KAYBOLDUĞU HAVALİMANI LİSTESİ

Araştırma sonuçlarına göre, bagaj kaybı ihtimalinin en yüksek olduğu 10 havalimanı şu şekilde sıralandı:

1. Londra Heathrow Havalimanı (İngiltere)

Londra Heathrow, kayıp bagaj konusunda en çok Google araması yapılan havalimanı olarak zirvede yer aldı. Yolcu hacmi devasa olmasa da, bagajla ilgili yaşanan sorunlar ve kullanıcı şikayetleri burayı listenin başına taşıdı.

2. Charles de Gaulle Havalimanı (Fransa)

Paris’teki havalimanı, ortalama 26 dakikalık yürüme mesafesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda en fazla olumsuz yorum alan havalimanlarından biri olarak ikinci sırada yer aldı.