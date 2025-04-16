Dünyada Bagajların En Çok Kaybolduğu 10 Havalimanı Belli Oldu: Türkiye'den de Bir Havalimanı Listede
Dünyada bagaj kaybı riskinin en yüksek olduğu 10 havalimanı belli oldu. Uzun yürüme mesafesi riski artıran faktörler arasında gösterilirken Listede Türkiye’den de bir havalimanı yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Seyahat sırasında en büyük korkulardan biri, bavulun bagaj bandında belirmemesi... Dünya genelinde bagajların kaybolma ihtimalinin en yüksek olduğu havalimanları açıklandı. Yapılan araştırmaya göre, bu riski en çok barındıran 10 havalimanı listesinde Türkiye’den de bir havalimanı yer aldı. Listenin son sırasında Avustralya'daki Sydney Kingsford Smith International Airport (SYD) alırken, ilk sırada ise Londra Heathrow Havaalanı yer aldı.
AirAdvisor tarafından yapılan analizde, dünya genelinde 53 havalimanı farklı kriterlerle mercek altına alındı. Değerlendirme kriterleri arasında havalimanına gelen yıllık yolcu sayısı, bagaj teslim noktasına yürüme süresi, Google’da yapılan kayıp bagaj aramaları, Yelp’teki olumsuz yorumlar ve havalimanının genel Google puanı yer aldı.
BAGAJLARIN EN ÇOK KAYBOLDUĞU HAVALİMANI LİSTESİ
Araştırma sonuçlarına göre, bagaj kaybı ihtimalinin en yüksek olduğu 10 havalimanı şu şekilde sıralandı:
1. Londra Heathrow Havalimanı (İngiltere)
Londra Heathrow, kayıp bagaj konusunda en çok Google araması yapılan havalimanı olarak zirvede yer aldı. Yolcu hacmi devasa olmasa da, bagajla ilgili yaşanan sorunlar ve kullanıcı şikayetleri burayı listenin başına taşıdı.
2. Charles de Gaulle Havalimanı (Fransa)
Paris’teki havalimanı, ortalama 26 dakikalık yürüme mesafesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda en fazla olumsuz yorum alan havalimanlarından biri olarak ikinci sırada yer aldı.
3. Dubai Uluslararası Havalimanı (BAE)
Yıllık 92 milyon yolcuyla en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Havalimanı, bagajla ilgili 5 binden fazla arama ve 37 kötü kullanıcı yorumuyla listede üçüncü sırada.
4. İstanbul Havalimanı (Türkiye)
Türkiye’nin en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, yıllık yaklaşık 80 milyon yolcuyu ağırlıyor. Google’da yılda 3.340 kayıp bagaj araması yapılırken, ortalama 24 dakikalık yürüme süresi de bagaj kaybı riskini artıran unsurlar arasında. Yelp’teki olumsuz yorum sayısı 22 ile düşük olsa da, havalimanı bu listeye dördüncü sıradan girdi.
5. Frankfurt am Main Havalimanı (Almanya)
Yılda 61 milyon yolcuya hizmet veren Frankfurt Havalimanı, Google’da 3.170 aramayla dikkat çekiyor. 18 dakikalık yürüyüş mesafesiyle kullanıcılar arasında bagaj kaybı şikayetleri sıklıkla dile getiriliyor.