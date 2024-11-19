Dünya Erkekler Günü Nedir? 19 Kasım Dünya Erkekler Günü Neden Kutlanır? İşte Dünya Erkekler Günü Kutlama Sözleri

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Erkekler Günü ( IMD ), ebeveyn sorunları, taciz, evsizlik, intihar ve şiddet dahil olmak üzere erkeklerin karşılaştığı birçok sorun için küresel bir farkındalık günüdür ve her yıl 19 Kasım'da kutlanır.

Uluslararası Erkekler Günü; ulusa, birliğe, topluma, topluluğa, aileye, evliliğe ve çocuk bakımına yaptıkları katkılar nedeniyle çocuk ve yetişkin erkeklerin başarılarını ve katkılarını kutlamak için bir fırsattır.