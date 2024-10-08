Dünya Çay Tüketiminde Zirvede Hangi Ülke Var? Türkiye’nin Sırası Şaşırttı
Dünya genelinde en fazla çay tüketen ülkeler listesi açıklandı. Peki, Türkiye, kişi başına çay tüketiminde kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünya çapında en fazla çay tüketen ülke ve Türkiye’nin konumu...
Kaynak: Haber Merkezi
Çay, küresel çapta en çok tüketilen içeceklerden biri olarak bilinir ve birçok kültürde büyük bir öneme sahiptir. Tarih boyunca, çay yalnızca bir içecek olmanın ötesinde, sosyal etkileşimlerin, ritüellerin ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Çay tüketimi, kültürel ve coğrafi farklılıklar ne olursa olsun, dünya genelinde ortak bir tutku olarak öne çıkmaktadır. Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar her anın eşlikçisi olan çay, pek çok ülkenin günlük ritüelinde yer alıyor.
Türkiye ise kişi başı çay tüketimi konusunda listeye damgasını vurdu ve birçok ülkeyi geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.
İşte en çok çay tüketen ülkelerin sıralaması...
Peki yıllık kişi başı çay tüketim miktarında kazanan ülke hangisi oldu?
33) MEKSİKA | 0.14 KİLOGRAM
32) İTALYA | 0.14 KİLOGRAM
31) İSPANYA | 0.15 KİLOGRAM
30) GÜNEY KORE | 0.17 KİLOGRAM
29) BREZİLYA | 0.18 KİLOGRAM
28) FRANSA | 0.20 KİLOGRAM
27) ARJANTİN | 0.21 KİLOGRAM
26) ABD | 0.23 KİLOGRAM
25) NORVEÇ | 0.27 KİLOGRAM
24) İSVEÇ | 0.29 KİLOGRAM
23) HİNDİSTAN | 0.32 KİLOGRAM
22) SİNGAPUR | 0.37 KİLOGRAM
21) ENDONEZYA | 0.46 KİLOGRAM
20) KANADA | 0.51 KİLOGRAM
19) ÇİN | 0.57 KİLOGRAM
18) ALMANYA | 0.69 KİLOGRAM
17) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 0.78 KİLOGRAM
16) AVUSTRALYA | 0.75 KİLOGRAM
15) HOLLANDA | 0.78 KİLOGRAM
14) GÜNEY AFRİKA | 0.81 KİLOGRAM
13) SUUDİ ARABİSTAN | 0.90 KİLOGRAM
12) JAPONYA | 0.97 KİLOGRAM
11) POLONYA | 1.00 KİLOGRAM
10) MISIR | 1.01 KİLOGRAM
9) ŞİLİ | 1.19 KİLOGRAM
8) YENİ ZELANDA | 1.19 KİLOGRAM
7) FAS | 1.22 KİLOGRAM
6) RUSYA | 1.38 KİLOGRAM
5) İRAN | 1.50 KİLOGRAM
4) PAKİSTAN | 1.50 KİLOGRAM
3) İNGİLTERE | 1.94 KİLOGRAM
2) İRLANDA | 2.19 KİLOGRAM
1) TÜRKİYE | YILDA KİŞİ BAŞI ÇAY TÜKETİM MİKTARIMIZ: 3.16 KİLOGRAM