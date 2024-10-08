Dünya Çay Tüketiminde Zirvede Hangi Ülke Var? Türkiye’nin Sırası Şaşırttı

Çay, küresel çapta en çok tüketilen içeceklerden biri olarak bilinir ve birçok kültürde büyük bir öneme sahiptir. Tarih boyunca, çay yalnızca bir içecek olmanın ötesinde, sosyal etkileşimlerin, ritüellerin ve günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Çay tüketimi, kültürel ve coğrafi farklılıklar ne olursa olsun, dünya genelinde ortak bir tutku olarak öne çıkmaktadır. Sabah kahvaltısından akşam sohbetlerine kadar her anın eşlikçisi olan çay, pek çok ülkenin günlük ritüelinde yer alıyor.

Türkiye ise kişi başı çay tüketimi konusunda listeye damgasını vurdu ve birçok ülkeyi geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti.

İşte en çok çay tüketen ülkelerin sıralaması...