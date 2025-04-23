Düğünlerde Bunu Yapan Yandı, 10 Yıl Hapis Cezası Geliyor! Trafikte ise 80 Bin Lira Para, 3 Yıl Hapis Cezası Olacak
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları tamamlanan 10. Yargı Paketi, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine geliyor. Mayıs ayında yasama sürecine dahil edilmesi beklenen paketin ilk bölümü, özellikle trafik güvenliğini sağlamaya yönelik ağır yaptırımları içeriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP kaynakları, düzenlemelerin özellikle trafikte taciz, alkollü araç kullanımı ve tehlikeli hareketlere karşı caydırıcı cezaları içereceğini belirtiyor. Yeni düzenlemeler kapsamında, sadece idari para cezasıyla sonuçlanan bazı eylemler artık hapis cezasıyla da karşılık bulacak.
TAKİP VE TACİZ SUÇ SAYILACAK
Trafikte başka bir sürücüyü ısrarla takip eden ve taciz eden kişilere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Bu fiil, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılacak. Söz konusu davranışta bulunanlara iki ila dört yıl arası hapis cezası verilecek. Ayrıca 100 bin liraya kadar para cezası kesilecek ve ehliyetlere bir yıl süreyle el konulacak.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR YAPTIRIM
Alkollü araç kullanan sürücülere yönelik mevcut cezalarda da artışa gidiliyor. Hapis cezasının alt sınırı üç aydan altı aya çıkarılıyor. Mevcut durumda 9 bin 267 lira olan para cezası ise 50 bin liraya yükseltiliyor. Ehliyetlere el koyma süresi de bir yıla kadar uzatılacak.
UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANANA 5 YIL EHLİYETSİZLİK
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara uygulanacak ceza 100 bin liraya çıkarılacak. Bu sürücülerin ehliyetlerine ise beş yıl süreyle el konulacak.
DRİFT VE MAKAS ATANLAR YANDI 80 BİN LİRA CEZASI VAR
Trafikte drift atanlara uygulanacak para cezası 80 bin liraya çıkarılıyor. Bu sürücüler için ehliyete el koyma süresi ise 60 günden bir yıla kadar artırılıyor. Ayrıca, yol kesme fiili bağımsız bir suç olarak değerlendirilecek ve bu suçu işleyenler 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası alabilecek.
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 40 BİN LİRA CEZA
Ehliyetsiz araç kullananlara uygulanan idari para cezası da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya yükseltiliyor. Ayrıca ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk etmek de ayrı bir suç olarak tanımlanacak.
DÜĞÜNDE SİLAHLA ATEŞ AÇANA 10 YIL HAPİS
Toplumsal güvenliği tehdit eden davranışlar arasında yer alan düğün, nişan ve asker uğurlamalarında ateşli silah kullanımı için de yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu fiili işleyen kişilere 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ayrıca ses ve gaz fişeği atan silahları izinsiz taşıyanlara yönelik de yeni yaptırımlar uygulanacak.