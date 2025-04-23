Düğünlerde Bunu Yapan Yandı, 10 Yıl Hapis Cezası Geliyor! Trafikte ise 80 Bin Lira Para, 3 Yıl Hapis Cezası Olacak

TAKİP VE TACİZ SUÇ SAYILACAK

Trafikte başka bir sürücüyü ısrarla takip eden ve taciz eden kişilere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Bu fiil, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç sayılacak. Söz konusu davranışta bulunanlara iki ila dört yıl arası hapis cezası verilecek. Ayrıca 100 bin liraya kadar para cezası kesilecek ve ehliyetlere bir yıl süreyle el konulacak.