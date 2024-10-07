Dua Lipa'nın Muhteşem Fiziğinin Sırrı Ortaya Çıktı: Olmazsa Olmazım Bu 2 Besin Diyerek Açıkladı

Dua Lipa, kaslarını güçlendirmek ve vücut formunu korumak için farklı egzersiz çeşitlerini bir araya getiriyor. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanları (HIIT), yoga, pilates, boks ve yürüyüş gibi çeşitli aktiviteleri rutinine dahil ederek hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü kalmayı başarıyor. Yoğun günlerinde bile sadece 15 dakikalık HIIT antrenmanları ile güne dinamik bir başlangıç yapmayı ihmal etmeyen Lipa, bu sayede formunu koruyor. Ünlü şarkıcı, bu kısa ama etkili egzersizlerin karın kaslarını güçlendirdiğini belirtiyor. Viva dergisine verdiği bir röportajda, “Güne başlamadan önce hızlı bir 15 dakikalık HIIT seansı yapmayı seviyorum,” diyerek fit kalmanın sırrını paylaşıyor.