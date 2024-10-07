Dua Lipa'nın Muhteşem Fiziğinin Sırrı Ortaya Çıktı: Olmazsa Olmazım Bu 2 Besin Diyerek Açıkladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yalnızca müzik kariyeriyle değil, fit vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla da hayranlık uyandırıyor. Sahne performansları kadar dikkat çeken fiziğinin sırrı, düzenli egzersiz ve dengeli bir beslenme alışkanlığında yatıyor. Yoğun programına rağmen, sağlıklı yaşam tarzını sürdüren Lipa, spor yapmayı bir tutku haline getirmiş durumda.
Kaynak: Haber Merkezi
Dua Lipa, kaslarını güçlendirmek ve vücut formunu korumak için farklı egzersiz çeşitlerini bir araya getiriyor. Yüksek yoğunluklu interval antrenmanları (HIIT), yoga, pilates, boks ve yürüyüş gibi çeşitli aktiviteleri rutinine dahil ederek hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü kalmayı başarıyor. Yoğun günlerinde bile sadece 15 dakikalık HIIT antrenmanları ile güne dinamik bir başlangıç yapmayı ihmal etmeyen Lipa, bu sayede formunu koruyor. Ünlü şarkıcı, bu kısa ama etkili egzersizlerin karın kaslarını güçlendirdiğini belirtiyor. Viva dergisine verdiği bir röportajda, “Güne başlamadan önce hızlı bir 15 dakikalık HIIT seansı yapmayı seviyorum,” diyerek fit kalmanın sırrını paylaşıyor.
"HARİKA BİR STRES GİDERİCİ"
Lipa, egzersiz rutinini sıkıcı hale getirmemek için dağ tırmanışı, jumping jack ve burpee gibi farklı hareketlerle çeşitlendirdiğini belirtiyor. Programında daha fazla vakit olduğunda ise yoga, pilates, spinning ve boks gibi aktivitelerle antrenmanlarına derinlik katıyor. Özellikle boks, onun hem fiziksel hem de zihinsel rahatlama sağlayan favori egzersizlerinden biri. Boks yaparken tüm vücudunu çalıştırmanın yanı sıra stresi azalttığını dile getiren Lipa, “Boksa başladığımdan beri şimdiye kadarki en iyi formumdayım, aynı zamanda bu harika bir stres giderici” diyor.
MEĞER SIRRINI BU GIDALARA BORÇLUYMUŞ
Yoğun spor rutininin yanında, Dua Lipa’nın sağlıklı beslenme alışkanlıkları da dikkat çekiyor. Güne kahvaltıda yumurta ile başlayan ünlü şarkıcı, antrenman öncesinde ise kaju ezmesi ve muz gibi enerji veren gıdaları tercih ediyor. Öğle yemeğinde bol sebzeli tavuk salatası ve taze sıkılmış meyve suyu da onun sağlıklı beslenme tercihleri arasında. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersizlere olan bu bağlılığı, Lipa’nın hem sahnedeki enerjik performanslarını hem de dikkat çeken fiziğini korumasını sağlıyor.
SPOR SOSYALLAŞTİRİYOR
Motivasyonunu kaybettiği günlerde, arkadaşlarıyla birlikte spor yapmayı tercih eden Lipa, fiziksel aktivitelerini eğlenceli hale getiriyor. “Beni motive edecek birine ihtiyaç duyduğum günlerde en iyi arkadaşlarımla birlikte antrenman yapıyorum” diyerek, sporun sosyal bir yönü olduğuna da dikkat çekiyor.