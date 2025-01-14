Donmuş Taş Gibi Sert Kıymayı 10 Dakika İçinde Çözen Yöntem Ortaya Çıktı: Çok Basitmiş

ÇELİK TENERE ISIYI HIZLI İLETİR

Çelik tencereler ısıyı hızlı bir şekilde iletir. Suyun ağırlığıyla kıyma ile temas eden yüzey alanı artar ve kıyma daha hızlı bir şekilde çözülür. Bu yöntem, kıymanın doğal yapısını bozmadan, hijyenik bir şekilde çözülmesini sağlar.

Kıymayı dondururken küçük porsiyonlar halinde ve ince bir tabaka olacak şekilde dondurmak çözme sürecini hızlandırır. Çözdürülen kıymayı tekrar dondurmaktan kaçının. Bu, kıymanın lezzetini ve besin değerini olumsuz etkiler.