Domates Ve Salatalığı Sakın Aynı Anda Tüketmeyin! Meğer Zehir Saçıyormuş
Mutfakların vazgeçilmez ikilisi domates ve salatalığı sakın aynı anda tüketmeyin. Uzmanlar çoğu kişinin bilmediği o zararları açıkladı, meğer zehir saçıyormuş.
Kaynak: Haber Merkezi
Domates ve salatalık, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu iki sebzenin bir arada tüketimi, bazı sindirim sorunlarına yol açabilir. Domatesin içindeki asitler ile salatalığın sindirimi zorlaştıran özellikleri, bazı kişilerde rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu durum, mide hazımsızlığı ve diğer sindirim problemleriyle sonuçlanabilir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ BİTİRİYOR
Ayrıca, domates ve salatalık aynı anda tüketildiğinde vücutta asit-baz dengesizliği ortaya çıkabilir. Bu da sindirim sisteminin düzenli çalışmamasına ve pH dengesinin bozulmasına neden olabilir. Uzun vadede, bu tür sorunlar ciddi sağlık problemlerine yol açabilir.
Beslenme uzmanları, bu iki sebzeyi ayrı ayrı tüketmenin sindirim sağlığı açısından daha faydalı olduğunu belirtiyor. Bu şekilde, sindirim rahatsızlıkları en aza indirilebilir ve daha dengeli bir beslenme düzeni sağlanabilir.
DOMATES VE SALATALIĞI AYNI ANDA SAKIN TÜKETMEYİN
Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, domates ve salatalığın bir arada tüketilmesinin olumsuz etkilerine dikkat çekti. Karatay, bu iki sebzenin farklı sindirim sürelerine sahip olduğunu belirterek, “Hızlı sindirilen salatalık ile yavaş sindirilen domates birlikte tücketildiğinde, bağırsaklar neye uğradığını şaşırıyor. Bu durum mideyi ve bağırsakları yıpratıyor” ifadelerini kullandı.
DOMATESİN BİLİNMEYEN ZARARLARI
Domatesin faydalarının yanı sıra bazı zararları da bulunuyor. Özellikle aç karnına tüketildiğinde mide asit seviyesini artırarak gastrite neden olabilir. Bu nedenle, aç karnına domates yemekten kaçınılması öneriliyor.
Ayrıca, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişilerin potasyum alımını sınırlamaları gerektiğini vurguluyor; çünkü domates, potasyum açısından zengin bir besindir.