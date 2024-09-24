Domates Ve Salatalığı Sakın Aynı Anda Tüketmeyin! Meğer Zehir Saçıyormuş

Domates ve salatalık, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak bu iki sebzenin bir arada tüketimi, bazı sindirim sorunlarına yol açabilir. Domatesin içindeki asitler ile salatalığın sindirimi zorlaştıran özellikleri, bazı kişilerde rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu durum, mide hazımsızlığı ve diğer sindirim problemleriyle sonuçlanabilir.