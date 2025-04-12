Domates Salçası mı Yoksa Biber Salçası mı? Meğer En Sağlıklısı Buymuş

A VİTAMİNİ DEPOSU

Biber salçasının en dikkat çeken özelliklerinden biri, yüksek A vitamini içeriği. Göz sağlığını koruyan, bağışıklık sistemini destekleyen ve cilt hücrelerini yenileyen A vitamini, biberin doğal yapısında bolca bulunuyor.

Biber salçasında bulunan beta-karoten, vücutta A vitaminine dönüşerek hücre yenilenmesini destekliyor. Bu da özellikle cilt sağlığı ve görme fonksiyonları açısından büyük fayda sağlıyor.

C VİTAMİNİ İLE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

C vitamini açısından da oldukça güçlü olan biber salçası, soğuk algınlığına karşı bağışıklığı destekliyor. Domates salçasında da C vitamini bulunsa da, biber salçasındaki oran daha yüksek. Özellikle kış aylarında biber salçası, doğal bir takviye gibi işlev görüyor.