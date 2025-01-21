Doğru Yapılırsa Lapa Olmuyor: Yapışmayan Pilav İçin Tüyo

Pilavın lezzetini artırmak ve tane tane olmasını sağlamak için pirinci tereyağı veya sıvı yağ ile kavurmak önemlidir. Pirinçleri şeffaflaşana kadar kısık ateşte kavurmak, hem lezzet katar hem de pişirme sırasında yapışmayı önler.

Pilava su eklerken mutlaka kaynar su kullanın. Soğuk su kullanıldığında pişirme süresi uzar ve pirinçlerin yapışma riski artar. Kaynar suyu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.

Pilavı pişirirken karıştırmamaya özen gösterin, çünkü bu işlem pirinçlerin kırılmasına ve yapışmasına neden olabilir. Pilav suyunu çektiğinde ocağı kapatın ve tencerenin üzerine temiz bir havlu koyarak kapağını kapatın. Bu yöntem, buharın emilmesini sağlar ve pilavın tane tane olmasına yardımcı olur.

Pilavın lezzetini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için piştikten sonra en az 10-15 dakika dinlendirin. Dinlenme süresi, pilavın buharını çekmesine ve daha iyi bir doku kazanmasına olanak tanır.