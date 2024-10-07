Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu

Bu durumda, değerli bir gıda maddesinin israf olmasına neden olunur.

İşkembeyi kokusuz bir şekilde pişirmenin temel yolu, öncelikle işkembenin doğru bir şekilde temizlenmesi ve hazırlanmasıdır. İşkembenin iç ve dış zarlarının iyice temizlenmesi, kokusuz bir pişirme sürecinin ilk adımıdır. Daha sonra, işkembe uygun şekilde marine edilerek, içerisine eklenen malzemelerle kokusuz bir şekilde pişirilmesi sağlanabilir.

İşkembe çorbası için gereken malzemeler şu şekildedir;

1 kg temizlenmiş işkembe

7 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sirke

1,5 litre su

4 yemek kaşığı un

sıvı yağ