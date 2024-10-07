Doğru Pişirilmezse İsraf Oluyor! İşkembeyi Kokusuz Pişirmenin Yolu
İşkembe, içerdiği protein ve besin değerleriyle oldukça kıymetli bir gıda maddesidir. Ancak yanlış pişirme yöntemleriyle kokusu rahatsız edici hale gelebilir ve tüketilemez hale gelebilir.
Bu durumda, değerli bir gıda maddesinin israf olmasına neden olunur.
İşkembeyi kokusuz bir şekilde pişirmenin temel yolu, öncelikle işkembenin doğru bir şekilde temizlenmesi ve hazırlanmasıdır. İşkembenin iç ve dış zarlarının iyice temizlenmesi, kokusuz bir pişirme sürecinin ilk adımıdır. Daha sonra, işkembe uygun şekilde marine edilerek, içerisine eklenen malzemelerle kokusuz bir şekilde pişirilmesi sağlanabilir.
İşkembe çorbası için gereken malzemeler şu şekildedir;
1 kg temizlenmiş işkembe
7 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sirke
1,5 litre su
4 yemek kaşığı un
sıvı yağ
Terbiyesi için:
2 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı yoğurt
Yarım limon suyu
İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
İşkembeler bir saat boyunca sirkeli suda bekletilir ve küp şeklinde doğranır.
Doğranan işkembeler için tencereye 1.5 litre su eklenir ve içerisinde atılan işkembeler pişirilir.
Ayrı bir tencerede sıvı yağ ile 4 yemek kaşığı un kavrulur.
Haşlanan işkembenin soğumuş suyu kavrulan una topaklanmaması için azar azar yedirilerek konur.
İşkembeler bu karışıma dökülür, kaynatılır. 15 dakika kaynatılan işkembeye arzu edilen miktarda sarımsak dövülür ve sirke ile birlikte çorbaya konur.
Çorbayı ocaktan almadan hemen önce terbiyesi hazırlanır.
Bunun için, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve un çırpılır yavaş yavaş çorbaya ilave edilir. 10 dakika daha kaynatılır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!