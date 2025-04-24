Doğal Deprem Alarmı: Depremi 3 Gün Öncesinden Hissediyor! Bilim İnsanları Bu Hayvana Odaklandı
İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin ardından, hayvanların sarsıntıları önceden hissettiğine dair gözlemler yeniden gündeme geldi. Bilim insanlarına göre, bazı hayvanlar depremin elektromanyetik sinyallerini 2-3 gün öncesinden algılayabiliyor. İşte depremi günler öncesinden haber veren hayvanlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin sık sık karşılaştığı depremler, yalnızca insanlar üzerinde değil, hayvanlar üzerinde de etkili oluyor. İstanbul’da yaşanan son büyük sarsıntının ardından, hayvan davranışlarında meydana gelen sıra dışı değişimlerin depremle bağlantılı olup olamayacağı sorusu yeniden gündeme geldi.
GÜNLER ÖNCESİNDEN DEPREMİ HİSSEDİYORLAR
Veteriner İç Hastalıklar ve Psikoloji Uzmanı’nın açıklamalarına göre, hayvanlar yaklaşmakta olan depremin bazı sinyallerini algılayabilir. Uzmanlar, "Hayvan davranışlarını gözlemleyerek depremin tam zamanını tespit etmek mümkün olmasa da, yaklaşan bir tehlikeye dair ipuçlarını hissedebildikleri bilimsel olarak destekleniyor" ifadelerini kullandı.
Araştırmalar, özellikle hayvanların insanlara kıyasla çok daha hassas bir algılama sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Depremin yol açtığı elektromanyetik değişimlerin, bazı hayvanlarda günler öncesinden davranışsal bozukluklara neden olduğu gözlemlendi.
ADETA DOĞAL DEPREM ALARMI
Bu alanda yapılan en dikkat çekici çalışmalardan biri, 1996 yılında Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Yer ve Uzay Bilimleri Laboratuvarı’nda yürütülen deneyde, yapay olarak oluşturulan elektromanyetik alanlara maruz bırakılan hayvanların panik içinde kaçıştığı ve belirgin huzursuzluk belirtileri sergilediği kaydedildi.
İŞTE DEPREMİ BİRKAÇ GÜN ÖNCESİNDEN HİSSEDEN HAYVANLAR
Yılanlar:
Çin'deki bazı araştırmalara göre yılanlar, depremden birkaç gün önce yuvalarını terk edebiliyor. Sismik hareketlilik başlamadan önce yer altındaki manyetik ve titreşimsel değişimlere karşı oldukça hassas oldukları düşünülüyor.
Köpekler:
Huzursuz davranışlar, sürekli havlama ya da aniden kaçma gibi belirtiler gösteriyorlar. Bu davranışlar genellikle sarsıntıdan saatler ya da dakikalar önce ortaya çıkıyor.
Kediler:
Saklanma, yüksek yerlere çıkma veya aşırı tedirginlik gibi davranışlar sergileyebiliyorlar.
Balıklar ve Amfibiler (Kurbağalar, Semenderler):
Yer altı su kaynaklarında oluşan kimyasal değişimleri fark edebildikleri için, ani yüzeye çıkma veya kaçış davranışları gözlemleniyor.
Kuşlar:
Bilim insanlarına göre kuşlar, depremlerden önce oluşan elektromanyetik dalgalara, sismik titreşimlere veya atmosferdeki ani basınç değişikliklerine oldukça duyarlıdır. Kuşların kafataslarında bulunan manyetik algılayıcı hücreler, bu değişiklikleri erken aşamada tespit edebilecek hassasiyettedir. Bu da onların yönlerini şaşırmalarına ve panik davranışları sergilemelerine yol açabilir.
Kümes Hayvanları:
Özellikle tavuklar, yumurtlamayı bırakma, ani şekilde kümesten kaçma gibi davranışlar gösterebiliyor.
HANGİ HAYVANLAR DEPREME KARŞI DAHA DUYARLI?
Hangi hayvan türünün depreme daha fazla tepki verdiği bilimsel olarak açıklanamamakta ancak balık ve sürüngenlerin daha duyarlı olduğuna dair ipuçları bulunuyor. Ama deprem zamanı genelde en fazla köpeklerin verdiği tepkiler gündeme gelir. Bunun nedeni ise bu hayvanların yakın çevremizde daha çok olması. Yine de bazı araştırmacılar, köpeği en duyarlı hayvanlar arasında sayar.