Doğal Deprem Alarmı: Depremi 3 Gün Öncesinden Hissediyor! Bilim İnsanları Bu Hayvana Odaklandı

Araştırmalar, özellikle hayvanların insanlara kıyasla çok daha hassas bir algılama sistemine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Depremin yol açtığı elektromanyetik değişimlerin, bazı hayvanlarda günler öncesinden davranışsal bozukluklara neden olduğu gözlemlendi.

ADETA DOĞAL DEPREM ALARMI

Bu alanda yapılan en dikkat çekici çalışmalardan biri, 1996 yılında Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Yer ve Uzay Bilimleri Laboratuvarı’nda yürütülen deneyde, yapay olarak oluşturulan elektromanyetik alanlara maruz bırakılan hayvanların panik içinde kaçıştığı ve belirgin huzursuzluk belirtileri sergilediği kaydedildi.