Dizel Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: 35 Yıllık Oto Tamirci Hakan Usta Açıkladı
35 yıllık oto tamirci Hakan usta, dizel araç sahiplerini, partikül filtrelerinin bakımını yapmaları konusunda uyardı. 100 bin kilometrede bir partikül filtre bakımı yaptırmayan araç sahipleri, büyük bir maliyetle karşılaşabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Dizel motorların egzoz sisteminde yer alan partikül filtreleri, motorun çalışması sırasında oluşan zararlı parçacıkların (kurum) atmosfere karışmasını engeller. Bu sayede hem hava kirliliği azalır hem de motorun ömrü uzar. Ancak, yanlış kullanım ve düşük kaliteli yakıt, bu filtrelerin tıkanmasına neden olabilir.
Dizel araçların egzoz sisteminde önemli bir rol oynayan dizel partikül filtresi (DPF), normal sürüş koşullarında 100 bin ile 250 bin kilometre arasında bir kullanım ömrüne sahiptir. Bu filtre, dizel yakıtın motor tarafından kullanılması sonrası oluşan zararlı gazların ve kurumların doğaya salınımını yüzde 80 oranında engeller. Ancak, temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması, partikül filtresinin hızla tıkanmasına yol açmaktadır. Filtre değişimi ise hem maliyetli hem de aracın birçok parçasının sökülmesini gerektiren bir süreçtir.
Tıkanan filtre, motorun daha fazla çalışmasına neden olarak yakıt tüketimini artırır diyen 35 yıllık Oto Tamircisi Hakan Çelik, "Araçta çekiş gücü kaybı, hızlanma güçlüğü ve motor sesinde artış gibi sorunlar yaşanabilir. Uzun süre tıkanmış bir şekilde bırakılan filtre, motorun aşırı ısınmasına ve dolayısıyla hasar görmesine neden olabilir. Yetkili servisler genellikle partikül filtresinin değiştirilmesini önerir. Ancak, bu işlem oldukça maliyetli. filtre temizliği daha ekonomik ve etkili bir çözüm olabilir. Özellikle de araç kısa mesafeli kullanımlarda ve düşük kaliteli yakıtla besleniyorsa, temizlik işlemi daha sık aralıklarla yapılabilir" dedi.
FİLTRE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?
Filtre temizliği, özel bir cihaz ve temizleme sıvısı kullanılarak gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında filtre sökülmeden, egzoz sistemine bağlanan bir cihaz aracılığıyla temizleme sıvısı filtreye püskürtülür. Böylece filtre üzerinde biriken kurum ve zararlı maddeler temizlenir.