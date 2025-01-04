Dizel Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: 35 Yıllık Oto Tamirci Hakan Usta Açıkladı

Tıkanan filtre, motorun daha fazla çalışmasına neden olarak yakıt tüketimini artırır diyen 35 yıllık Oto Tamircisi Hakan Çelik, "Araçta çekiş gücü kaybı, hızlanma güçlüğü ve motor sesinde artış gibi sorunlar yaşanabilir. Uzun süre tıkanmış bir şekilde bırakılan filtre, motorun aşırı ısınmasına ve dolayısıyla hasar görmesine neden olabilir. Yetkili servisler genellikle partikül filtresinin değiştirilmesini önerir. Ancak, bu işlem oldukça maliyetli. filtre temizliği daha ekonomik ve etkili bir çözüm olabilir. Özellikle de araç kısa mesafeli kullanımlarda ve düşük kaliteli yakıtla besleniyorsa, temizlik işlemi daha sık aralıklarla yapılabilir" dedi.