Diyetisyenler Göbek Bölgesindeki Yağları Buz Gibi Eriten 4 Yemeği Açıkladı: Spordan Bile 10 Kat Daha Etkiliymiş

1- Karides

Protein bakımından oldukça zengin olan karides, düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip bir deniz ürünü olarak öne çıkıyor. Dondurulmuş versiyonu ise hem ekonomik hem de pratik bir alternatif sunuyor. Karidesin içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, yağ yakımını hızlandırırken kas kütlesini korumaya da yardımcı oluyor. Eğer taze karides hazırlamak zahmetli geliyorsa, dondurulmuş karidesleri tüketerek aynı faydalardan yararlanabilirsiniz.

2- Karışık Sebzeler

Sebzeler, karın bölgesindeki yağları eritmede en büyük yardımcılar arasında yer alıyor. Diyetisyenlere göre, dondurulmuş sebze karışımları lif bakımından oldukça zengin ve bu sayede tokluk hissini artırarak daha az kalori almanıza yardımcı oluyor. Özellikle bezelye, bağırsak sağlığını destekleyen çözünebilir lifler içerdiğinden yağ metabolizmasını hızlandırıyor. Aynı zamanda sebze ağırlıklı beslenmek, iltihaplanmayı azaltarak obeziteye bağlı riskleri düşürebiliyor.