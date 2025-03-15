Diyetisyenler Göbek Bölgesindeki Yağları Buz Gibi Eriten 4 Yemeği Açıkladı: Spordan Bile 10 Kat Daha Etkiliymiş
Göbek bölgesindeki yağları eritmenin sadece sporla değil, aynı zamanda doğru beslenmeyle de mümkün olduğunu belirten San Francisco merkezli kilo yönetimi uzmanı Diane Han, göbek yağlarını buz gibi eriten 4 yemeği açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, birçok kişi kış boyunca ihmal ettiği beslenme düzeni ve egzersiz eksikliği nedeniyle fazla kilolarından kurtulmanın yollarını arıyor. Diyetisyenler, göbek bölgesindeki yağları eritmenin sadece sporla değil, aynı zamanda doğru beslenmeyle de mümkün olduğunu vurguluyor. Özellikle dondurulmuş bazı gıdalar, yağ yakım sürecini hızlandırarak istenmeyen kilolarla mücadelede etkili bir alternatif sunuyor.
San Francisco merkezli kilo yönetimi uzmanı Diane Han, visseral yağların vücut için yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık açısından da risk oluşturduğunu belirtti. Şişkinlik, iltihaplanma ve metabolizma yavaşlaması gibi sorunlarla ilişkilendirilen bu yağların yakılmasını destekleyen 4 önemli gıdayı açıkladı.
1- Karides
Protein bakımından oldukça zengin olan karides, düşük kalorili ve yüksek besin değerine sahip bir deniz ürünü olarak öne çıkıyor. Dondurulmuş versiyonu ise hem ekonomik hem de pratik bir alternatif sunuyor. Karidesin içeriğinde bulunan omega-3 yağ asitleri, yağ yakımını hızlandırırken kas kütlesini korumaya da yardımcı oluyor. Eğer taze karides hazırlamak zahmetli geliyorsa, dondurulmuş karidesleri tüketerek aynı faydalardan yararlanabilirsiniz.
2- Karışık Sebzeler
Sebzeler, karın bölgesindeki yağları eritmede en büyük yardımcılar arasında yer alıyor. Diyetisyenlere göre, dondurulmuş sebze karışımları lif bakımından oldukça zengin ve bu sayede tokluk hissini artırarak daha az kalori almanıza yardımcı oluyor. Özellikle bezelye, bağırsak sağlığını destekleyen çözünebilir lifler içerdiğinden yağ metabolizmasını hızlandırıyor. Aynı zamanda sebze ağırlıklı beslenmek, iltihaplanmayı azaltarak obeziteye bağlı riskleri düşürebiliyor.
3- Karışık Orman Meyveleri
Meyveler, yalnızca vitamin kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda karın yağlarını eritmede de önemli bir rol oynar. Yaban mersini, böğürtlen ve ahududu gibi orman meyvelerinde bulunan antosiyaninler, vücuttaki beyaz yağ hücrelerini enerji yakan kahverengi yağ hücrelerine dönüştürerek metabolizmayı hızlandırır. Günlük beslenmenize bir bardak dondurulmuş orman meyvesi eklemek, hem kilo kaybını destekler hem de bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur.
4- Yeşil Fasulye
Türk mutfağında sıkça tüketilen yeşil fasulye, düşük kalorili ve antioksidan bakımından zengin bir sebze olarak bilinir. Ancak yanında ekmek tüketmeden ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle hazırlandığında yağ yakımına ciddi katkı sağlar. Eğer taze yeşil fasulye bulmak zor geliyorsa, dondurulmuş versiyonu da aynı besin değerlerine sahip olduğundan rahatlıkla tüketilebilir.