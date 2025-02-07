Dini İnancı En Düşük Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Dünya genelinde yapılan araştırma sonucunda dini inancı en düşük ve ateizmin en yaygın olduğu ülkeler belli oldu. Dini inanç oranlarını listesinde Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya genelinde yapılan araştırma, ülkelerdeki dini inanç oranlarını ortaya koydu Bu araştırmaya göre, dünya genelinde dinlere olan inançta önemli farklılıklar bulunuyor. Bazı ülkelerde din, toplumun merkezinde yer alırken, diğerlerinde ateizm daha yaygın.
Araştırma sonuçlarına göre, ateizmin en yaygın olduğu ülkelerde dinsel inançlar daha az önemli görülüyor. Bu ülkelerde insanlar, genellikle daha seküler bir yaşam tarzını benimsiyorlar. Dini inancı en düşük ve atezmin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
DİNİ İNANCI EN DÜŞÜK ÜLKELER BELLİ OLDU
1. Çek Cumhuriyeti - %78,4
2. Estonya - %60,2
3. Japonya - %60
4. Hong Kong - %54,7
5. Çin - %51,8
6. Güney Kore - %46,8
7. Letonya - %44,6
8. Hollanda - %44,3
9. Moğolistan - %35,5
10. Fransa - %31,2
11. İngiltere - %31
12. Avustralya - %28,6
(...)
22. Almanya - %26
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25. İsviçre - %22,8
26. İspanya - %21
(...)
31. ABD - %18,6
(...)
46. Ukrayna - %12,5
47. Arjantin - %12,1
(...)
143. Türkiye - %1,2
(...)
149. Azerbaycan - %1,0
(...)
197. Suudi Arabistan - %0,9