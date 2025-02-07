Dini İnancı En Düşük Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünya genelinde yapılan araştırma, ülkelerdeki dini inanç oranlarını ortaya koydu Bu araştırmaya göre, dünya genelinde dinlere olan inançta önemli farklılıklar bulunuyor. Bazı ülkelerde din, toplumun merkezinde yer alırken, diğerlerinde ateizm daha yaygın.

Araştırma sonuçlarına göre, ateizmin en yaygın olduğu ülkelerde dinsel inançlar daha az önemli görülüyor. Bu ülkelerde insanlar, genellikle daha seküler bir yaşam tarzını benimsiyorlar. Dini inancı en düşük ve atezmin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...