Dikiz Aynalarının Buğulanmasını Önlüyor, Kar Kış Demeden Cam Gibi Parlatıyor! Her Evde Var

3. SİRKE VE SU KARIŞIMI

Sirke, doğal bir temizlik malzemesi olmasının yanı sıra aynaların buğulanmasını önlemek için de oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yöntemi uygulamak için:

1 ölçü beyaz sirke ile 2 ölçü suyu karıştırın.

Karışımı bir sprey şişesine doldurun ve dikiz aynalarına sıkın.

Temiz bir bezle aynayı silerek kurumasını bekleyin.

Sirke, aynanın yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak nemin yapışmasını engeller ve uzun süreli olarak bu sorunu çözer.