Dev Şirketin Ürünlerinde Dışkı Tespit Edilmesi Sonrası Araştırıldı: En Güvenli Su Markaları Belli Oldu

Son yıllarda yapılan araştırmalar, şişelenmiş sularda mikroplastiklerin yaygın bir şekilde bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu mikroplastik parçacıklarının insan sağlığına zarar verebileceği ve vücutta birikme riski taşıdığını belirtiyor. 60 Milyon Tüketici Derneği tarafından yapılan incelemede, 9 farklı şişelenmiş su markasının 7’sinde mikroplastik kalıntılarına rastlandı.

Özellikle çocuklar için üretilen Vittel Kids adlı suyun, yüksek miktarda mikroplastik içerdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, bir çocuk yılda ortalama 16 bin mikroplastik parçacığı yutuyor. Bu bulgu, şişelenmiş su tüketiminin sağlık üzerindeki olası etkilerini yeniden gündeme getirdi.