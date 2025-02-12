Dev Şirketin Ürünlerinde Dışkı Tespit Edilmesi Sonrası Araştırıldı: En Güvenli Su Markaları Belli Oldu
60 Milyon Tüketici Derneği, yaptığı araştırma ile Fransa'da satılan şişelenmiş su markalarının sağlık açısından taşıdığı riskleri gözler önüne serdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda yapılan araştırmalar, şişelenmiş sularda mikroplastiklerin yaygın bir şekilde bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu mikroplastik parçacıklarının insan sağlığına zarar verebileceği ve vücutta birikme riski taşıdığını belirtiyor. 60 Milyon Tüketici Derneği tarafından yapılan incelemede, 9 farklı şişelenmiş su markasının 7’sinde mikroplastik kalıntılarına rastlandı.
Özellikle çocuklar için üretilen Vittel Kids adlı suyun, yüksek miktarda mikroplastik içerdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, bir çocuk yılda ortalama 16 bin mikroplastik parçacığı yutuyor. Bu bulgu, şişelenmiş su tüketiminin sağlık üzerindeki olası etkilerini yeniden gündeme getirdi.
EN GÜVENLİ SU MARKALARI HANGİLERİ?
Araştırma sonucu, mikroplastik ve diğer zararlı maddeler açısından en güvenli bulunan dört şişelenmiş su markası şöyle sıralandı:
Volvic: Volkanik kayalardan gelen bu su, mikroplastik ve zararlı maddeler içermiyor. Ayrıca düşük sodyum oranı ve yüksek silika içeriğiyle dikkat çekiyor.
Montclar: İçeriğinde hiçbir zararlı kalıntı bulunmayan bu su, en güvenli mineralli sulardan biri olarak öne çıkıyor.
Badoit: Hafif gazlı bir su olan Badoit, düşük seviyede mikroplastik içeriyor ve bu nedenle sağlık açısından tehdit oluşturmuyor.
Evian: Alplerden gelen Evian suyu, küçük miktarda mikroplastik içeriyor olsa da genel olarak güvenli kabul ediliyor.
ŞİŞELENMİŞ SU SEÇİMİNDE DİKKATLİ OLUN
Uzmanlar, şişelenmiş su seçerken tüketicilerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Özellikle çocuklara yönelik satılan bazı markaların yüksek miktarda mikroplastik içerdiği göz önüne alındığında, ebeveynlerin bilinçli tercihler yapması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, plastik şişelerin doğaya verdiği zararın da hesaba katılması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle, cam şişelerde satılan doğal kaynak sularının tercih edilmesi öneriliyor.
NESTLÉ ARITMA SKANDALIYLA GÜNDEME GELDİ
Nestlé grubuna ait bir başka skandal da gündeme geldi. Daha önce Perrier maden sularında dışkı bakterisi tespit edilmiş ve 2 milyon şişe su imha edilmişti.