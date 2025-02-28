Dev Şirket Bekar Çalışanları Tehdit Etti: Bu Şirkette Evlenmezsen Kovuluyorsun
Çin'deki bir şirket evlilik oranlarını arttırmak amacıyla geçen ay bir uygulama başlattı. Şirket, bekar ve boşanmış çalışanlara yönelik bir karar alarak, Eylül ayına kadar evlenmeyenleri işten çıkaracağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çin'deki yeni evlilik oranı, geçtiğimiz yıl beşte bir oranında azalarak tarihindeki en büyük düşüşü kaydetti. Ülke nüfusu ise 2024 yılında üçüncü yıl üst üste azalırken 1,408 milyara geriledi. Çin'in Shandong'da faaliyet gösteren Shuntian Chemical Group, evlilik oranını artırmak amacıyla geçen ay çalışanları arasında bir uygulama başlattı.
EVLENMEYENİ İŞTEN ÇIKARACAK
Şirket, bekar ve boşanmış çalışanlara yönelik bir karar alarak, Eylül ayına kadar evlenmeyenleri işten çıkaracağını açıkladı. Bin 200'den fazla çalışanın bulunduğu Shuntian Chemical Group, 28 ila 58 yaş aralığındaki bekar ve boşanmış çalışanlara "30 Eylül'e kadar kişisel evlilik sorunlarınız çözün" şeklinde bir duyuru yaptı. Bu şaşırtıcı uygulama kamuoyunda büyük tepki çekti.
HÜKÜMET DEVREYE GİRDİ
Global Times ve Beijing News gibi devlet destekli gazetelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda gazetenin sosyal medyada paylaştığı duyuruda, evlilik sorunları birinci çeyrekte çözülmezse öz değerlendirme yazılacak, ikinci çeyreğe kadar çözülmezse şirket değerlendirme yapacak ve üçüncü çeyrekte evlenme gerçekleşmezse iş sözleşmesi feshedilecekti.
Çalışanlara duyurunun Çin'in iş hukuku ve iş sözleşmesi hukukulgili nun ihükümlerini ihlal ettiği belirtildi. Gelen tepkiler üzerine hükümetin konuya dahil olarak bu uygulamanın önüne geçtiği açıklandı.