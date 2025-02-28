Dev Şirket Bekar Çalışanları Tehdit Etti: Bu Şirkette Evlenmezsen Kovuluyorsun

EVLENMEYENİ İŞTEN ÇIKARACAK

Şirket, bekar ve boşanmış çalışanlara yönelik bir karar alarak, Eylül ayına kadar evlenmeyenleri işten çıkaracağını açıkladı. Bin 200'den fazla çalışanın bulunduğu Shuntian Chemical Group, 28 ila 58 yaş aralığındaki bekar ve boşanmış çalışanlara "30 Eylül'e kadar kişisel evlilik sorunlarınız çözün" şeklinde bir duyuru yaptı. Bu şaşırtıcı uygulama kamuoyunda büyük tepki çekti.