Dert Bile Artık Parayla: Kadınlara 200 Lirayken Erkeklere 1 Lira, Bakın Neden Farklı
Sivas'ta kaligrafi sanatçısı Selçuk Yıldız, kentin işlek caddelerinde açtığı tezgahıyla hem sanatını icra ediyor hem de ilginç bir hizmet sunuyor. Yıldız, kaligrafi eserlerinin yanı sıra, dert dinleme hizmetiyle de dikkat çekiyor. Tezgahına astığı bir yazıyla, vatandaşların dertlerini dinleyebileceğini duyuran Yıldız, bu hizmet için farklı bir tarife uyguluyor.
Erkeklerin dertlerini dinleme bedelini 1 lira olarak belirleyen Yıldız, kadınlardan ise bu hizmet karşılığında 200 lira talep ediyor. Bu ilginç fiyat farkı, kentte merak uyandırırken, Yıldız'ın tezgahı hem sanatı hem de sohbetleriyle ilgi görüyor.
TEPKİLER NASIL OLDU?
Çevredeki insanların tepkilerinin nasıl olacağını görmek için böyle bir yazı koyduğunu belirten Yıldız, “Aslında ilk başta tepkiler ne onu görmek istedim. Görenler nasıl karşılık verecekler diye merak ettim. Sonra fark ettim ki bu yazı insanların dikkatlerini çekti" ifadelerini kullandı.
Yazıya gözlerinin takılıp geri dönen insanların olduğunu belirten Yıldız, "İnsanlar yürürken gözleri takıldı ve geri dönüp geldiler. Gerçekten dert dinliyor musunuz diye sordular. Biz bunun esprisini yaptık ama gerçekten derdini anlatanlar oldu, parayı veriyorum dinle beni diyenler oldu" dedi ve bunun için hiçbir ücret talebinde bulunmadığını belirtti.
ÜCRET TARİFESİ NEDEN FARKLI?
Dert konusunda çözüm üretmeyip sadece dinlediklerini aktaran Yıldız, "Kadına 200 lira, erkeğe ise 1 lira dedik ve neden bu şekilde sorusuyla çok karşılaştık. Biz de sorularına soruyla karşılık verip sizce neden diye sorup onların cevaplarını aldık. Bir hanımefendi siz de haklısınız biz bir başlarsak gerisi gelir dedi. Bir başkası bu dertlerimizin sebepleri zaten sizsiniz diyerek erkelere topu attı. Erkekler güldü ve özellikle eşleriyle beraber geçen erkekler ise eşlerine gösterdi bak diye. Geçenlerden birçoğu fotoğraf çekebilir miyim diyorlar. Gün içerisinde yaklaşık 100 kişi fotoğraf çekmek için talepte bulunuyor" diye konuştu.