Dert Bile Artık Parayla: Kadınlara 200 Lirayken Erkeklere 1 Lira, Bakın Neden Farklı

Erkeklerin dertlerini dinleme bedelini 1 lira olarak belirleyen Yıldız, kadınlardan ise bu hizmet karşılığında 200 lira talep ediyor. Bu ilginç fiyat farkı, kentte merak uyandırırken, Yıldız'ın tezgahı hem sanatı hem de sohbetleriyle ilgi görüyor.

TEPKİLER NASIL OLDU?

Çevredeki insanların tepkilerinin nasıl olacağını görmek için böyle bir yazı koyduğunu belirten Yıldız, “Aslında ilk başta tepkiler ne onu görmek istedim. Görenler nasıl karşılık verecekler diye merak ettim. Sonra fark ettim ki bu yazı insanların dikkatlerini çekti" ifadelerini kullandı.