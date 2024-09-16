Değerini Bilen Yok! Turpun Sağlığa Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı

Turp, kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olan PP vitamini, potasyum ve magnezyum içerir. Bu özellikleri sayesinde kalp ve damar sağlığı için önemli bir besindir. Ayrıca düşük kalorili olması nedeniyle turp, kilo kontrolüne yardımcı olur ve bu durum dolaylı olarak kan basıncının dengelenmesine katkı sağlar.

Yüksek lif ve su içeriği sayesinde turp, sindirimi düzenler ve özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, B vitaminleri sayesinde sinir sistemi üzerinde olumlu etkiyor.