Dağılmayan, Patlamayan Zeytinyağlı Yaprak Sarmasının Sırrı Ortaya Çıktı: Tabak Yerine Bunu Koyun

Zeytinyağlı yaprak sarma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, dağılma ve patlama sorunları ile karşılaşmak oldukça yaygın. Bu yüzden yapımı sırasında bazı püf noktalar hayat kurtarıcı olabilir. İşte yaprak sarmanızın hem dağılmasını engelleyen hem de daha lezzetli olmasını sağlayacak o yöntem...