Dağılmayan, Patlamayan Zeytinyağlı Yaprak Sarmasının Sırrı Ortaya Çıktı: Tabak Yerine Bunu Koyun
Yaprak sarma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, dağılma ve patlama sorunuyla karşılaşanlar olabilir. Peki, kalem gibi incecik bir yaprak sarma nasıl yapılır? Dağılmayan, patlamayan lezzetli ve tam kıvamında yaprak sarmayı pişirirken meğer tabak yerine bunu kullanmak gerekiyormuş...
Kaynak: Haber Merkezi
Zeytinyağlı yaprak sarma, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olsa da, dağılma ve patlama sorunları ile karşılaşmak oldukça yaygın. Bu yüzden yapımı sırasında bazı püf noktalar hayat kurtarıcı olabilir. İşte yaprak sarmanızın hem dağılmasını engelleyen hem de daha lezzetli olmasını sağlayacak o yöntem...
PİŞİRİRKEN TABAK YERİNE BUNU KOYUN
Yaprak sarmalarınızı dizdikten sonra tencerenin ağzını kapatmadan önce tabak yerine üzerine yağlı kağıt serin. Kısık ateşte pişirmeye devam edin. Yağlı kağıt, tencerenin kapağı gibi davranarak hem buharı hapseder hem de sarmaların dağılmasını önler. Yıllarca yaprak sarmaların üzerine porselen tabak konulmasının dağılmayı önleyeceği düşünülse de, yağlı kağıt bu konuda çok daha etkili bir yöntemdir.
İşte yağlı kağıdın yaprak sarmalarınıza kattığı avantajlar:
Yağlı kağıt, tenceredeki buharın eşit dağılmasını sağlayarak sarmaların her yerinin aynı anda ve aynı şekilde pişmesini sağlar.
Yağlı kağıt, sarmaların birbirine yapışmasını engelleyerek dağılmalarını önler. Tencerede oluşabilecek taşmaları engeller.
Sarmaların kendi buharında pişirilmesini sağlayarak lezzetini korumasına yardımcı olur.
Pişirme sonrası tencereyi temizlemek çok daha kolay hale gelir.