Çöpünüz Çiçeklerinizin Hazinesi Olabilir! Yumurta Kabuklarını Atmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün

DOĞAL BESİN ÇAYI

Bitkilerinizin daha hızlı faydalanabilmesi için yumurta kabuklarından sıvı gübre de yapmak mümkün. Yumurta kabuğundan besin çayı yapmak için şunları uygulamanız yeterli:

-Ezilmiş kabukları bir tencereye koyup üzerini suyla doldurun.

-Karışımı kaynatıp soğumaya bırakın.

-Süzerek elde edilen suyu bitkilerinizi sulamak için kullanın.

BU DETAYLARA DİKKAT

Uzmanlar, yumurta kabuğu gübresini yılda iki kez, sonbahar ve ilkbahar aylarında uygulamanın yeterli olduğunu belirtiyor. Ayrıca, fazla miktarda yumurta kabuğu kullanımı toprak dengesini bozabilir. Dengeli bir kompost karışımı, tüm bahçeler için güvenli bir seçenek olacaktır.