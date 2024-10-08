Çocukluk Hobisi Gelir Kapısına Dönüştü: Geçimini Yıllardır Böyle Sağlıyor...
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz, çocukluk yıllarından bu yana tutkuyla bağlı olduğu uçurtmaları yaparak geçimini sağlıyor. Yıllar önce öğrendiği uçurtma yapımını bir gelir kaynağına çeviren Ayvaz, bugün bile büyük bir zevkle uçurtma üretmeye devam ediyor.
Kaynak: AA
Mehmet Ayvaz, uçurtma yapımını henüz ilkokul yıllarında ağabeyinden öğrendi. Çocukken fırsat buldukça kendi elleriyle yaptığı uçurtmaları uçuran Ayvaz, bu hobisini hiç bırakmadı. Yıllar geçse de uçurtmalara olan ilgisi azalmadı.
UÇURTMALAR HAYATA CAN VERİYOR
Ayvaz, 36 yaşına geldiğinde uçurtma yapımını ticari bir uğraşa dönüştürdü. Yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak geçimini sağlıyor. "Kurbanlığımı bile uçurtma satışları sayesinde aldım" diyen Ayvaz, evinin ihtiyaçlarını da bu işten kazandığı parayla karşılıyor.
GURBETÇİLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Farklı boyut ve renklerde günlük yaklaşık 25 uçurtma üreten Ayvaz, özellikle gurbetçilerin de uçurtmalarına ilgi gösterdiğini belirtiyor. "Eskisi kadar talep yok ama uçurtmayı bilen kişiler alıyor" diyen Ayvaz, bu işi yapmaktan büyük bir keyif aldığını söylüyor.