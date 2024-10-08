Çocukluk Hobisi Gelir Kapısına Dönüştü: Geçimini Yıllardır Böyle Sağlıyor...

Mehmet Ayvaz, uçurtma yapımını henüz ilkokul yıllarında ağabeyinden öğrendi. Çocukken fırsat buldukça kendi elleriyle yaptığı uçurtmaları uçuran Ayvaz, bu hobisini hiç bırakmadı. Yıllar geçse de uçurtmalara olan ilgisi azalmadı.