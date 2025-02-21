Çocuğun Zekasını Katlayacak 5 Cümle Ortaya Çıktı: Evde Bu Cümleleri Kullanmak Çocuğu Daha Başarılı Yapıyor

4. “Bazen ben de başarısız hissediyorum, bu çok normal.”

Çocuklar, ebeveynlerini genellikle mükemmel ve hatasız görürler. Ancak ebeveynlerin de zaman zaman zorlandığını ve başarısızlıklar yaşadığını bilmeleri, çocuklar için büyük bir rahatlama sağlar.

Örneğin, “Bugün önemli bir toplantıya geç kaldım ve bu beni üzdü. Ama hatalar hayatın bir parçası ve bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım,” diyerek çocuklarınıza hata yapmanın normal olduğunu ve bu durumun üstesinden gelebileceklerini gösterebilirsiniz.

5. “Seni her koşulda seviyorum, bunu unutma!”

Çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için ebeveynlerinden koşulsuz sevgi gördüklerinden emin olmaları gerekir. Onlara “Seni olduğun gibi seviyorum” demek, özgüvenlerini ve duygusal dayanıklılıklarını artırır.



Bu tür ifadeler, çocukların sadece başarılarına göre değil, kim oldukları için sevildiklerini hissetmelerine yardımcı olur. Onlara sık sık sarılmak ve sevgi dolu sözler söylemek, kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlar.