Cıvık mı, Rafadan mı, Kayısı mı Yoksa Çok Haşlanmış Yumurta mı Daha Sağlıklı? Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz

HANGİ YUMURTA DAHA SAĞLIKLI?

Yarım pişmiş veya çiğ yumurtaların sağlık açısından bazı olumsuzluklar doğurabileceğine dikkat çeken Sayın, "Kayısı kıvamında veya pişmemiş yumurtada biotin adlı vitamin, avidin adlı protein ile bağlanır ve bu bileşenlerden yararlanamayız. Tam pişmiş bir yumurta tüketildiğinde ise bu olumsuz etkileşim önlenir" şeklinde konuştu.

Sayın, yumurta sarısının etrafında 10 dakikadan fazla pişirildiğinde oluşan yeşil-gri halkaya da dikkat çekti. "Bu halka, demir emilimini engeller. Oysa yumurta, demir eksikliği anemisinde oldukça faydalı bir besindir" dedi.