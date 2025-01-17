Cıvık mı, Rafadan mı, Kayısı mı Yoksa Çok Haşlanmış Yumurta mı Daha Sağlıklı? Duyunca Hep Böyle Yiyeceksiniz
Cıvık mı, rafadan mı, kayısı mı yoksa çok haşlanmış yumurta mı daha sağlıklı? Uzman Diyetisyen Işın Sayın, kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtanın en sağlıklı halini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzman Diyetisyen Işın Sayın, Türk mutfağının sevilen besinlerinden biri olan yumurtanın, doğru pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde sağlık açısından büyük faydalar sağladığını belirtti. Sayın, rafadan yumurtanın mı, kayısı kıvamındaki yumurta mı yoksa çok haşlanmış yumurtanın mı daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Ayrıca, yumurtanın sarısındaki yüksek A vitamini içeriği sayesinde görme fonksiyonlarını desteklediğini, bağışıklığı güçlendirdiğini ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
YUMURTANIN FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ
Yumurta, B vitaminleri açısından da zengin olup saç, tırnak, cilt ve beyin sağlığı için önemli bir gıda kaynağıdır. Ancak, pişirme yönteminin bu besinden ne ölçüde yararlanabileceğimizi etkilediğini hatırlatan Sayın, "Yumurta, toplamda 10 dakika boyunca pişirilmeli ve kaynamaya başladıktan sonra ateş kısılmalıdır. Bu şekilde besin değeri en yüksek seviyede elde edilir" dedi.
HANGİ YUMURTA DAHA SAĞLIKLI?
Yarım pişmiş veya çiğ yumurtaların sağlık açısından bazı olumsuzluklar doğurabileceğine dikkat çeken Sayın, "Kayısı kıvamında veya pişmemiş yumurtada biotin adlı vitamin, avidin adlı protein ile bağlanır ve bu bileşenlerden yararlanamayız. Tam pişmiş bir yumurta tüketildiğinde ise bu olumsuz etkileşim önlenir" şeklinde konuştu.
Sayın, yumurta sarısının etrafında 10 dakikadan fazla pişirildiğinde oluşan yeşil-gri halkaya da dikkat çekti. "Bu halka, demir emilimini engeller. Oysa yumurta, demir eksikliği anemisinde oldukça faydalı bir besindir" dedi.
YUMURTA HAŞLAMA SÜRELERİ
Cıvık Yumurta – 2 Dakika
Rafadan Yumurta – 3 Dakika
Kayısı Kıvamı – 4.5 Dakika
Katı Yumurta – 6 Dakika
Tam Pişmiş Katı Yumurta – 10 Dakika