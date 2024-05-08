Çıtır çıtır patates kızartması yapmanın sırrı bulundu: 1 tatlı kaşığı kızartma yağına ekleyin ve sonucu görün. Çıtır patates nasıl yapılır?

ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

Evde çıtır patates hazırlamak sanıldığından çok daha kolay ve esasında pratiktir. Patateslerin çıtır çıtır lezzetli şekilde olmalarını sağlayabilmek için patateslerinizi ilk olarak aynı boyda kesmeye özen gösterin.

Aynı boyda kestiğiniz patateslerinizi buzlu suyun içerisinde belli bir süre kadar bekletin. Bekleme süresinden sonra patateslerinizi suyun içerisinden çıkarın ve iyice kurulayın.

Ardından yağı kızdırmaya başlayın. Yağı ısıtmadan evvel içerisine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ilave edin. Yağ tamamıyla kızdıktan sonra içerisine kuruladığınız patatesleri ilave edin.

Ardından patatesleri hiç karıştırmadan kızartmaya özen gösterin. Aksi taktirde patatesleriniz kırılacaktır.

Tüm bu işlemleri harfiyen yerine getirdikten sonra patateslerinizin çıtır çıtır olduğunu göreceksiniz.