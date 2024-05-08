Çıtır çıtır patates kızartması yapmanın sırrı bulundu: 1 tatlı kaşığı kızartma yağına ekleyin ve sonucu görün. Çıtır patates nasıl yapılır?
Çıtır çıtır dışarıda yediklerinizi aratmayacak patates kızartması yapmanın sırrı bulundu. 1 tatlı kaşığı kızartma yağına eklemeniz yeterli. İşte çıtır patates kızartmalarının o büyük sırrı...
Patates kızartması yediden yetmişe herkesin severek tükettiği gıdalardan bir tanesi olurken pek çok kişi yediği patatesin çıtır çıtır olmasını ister.
Dışı çıtır içi yumuşacık patatesler damakta adeta lezzet şöleni yaratırken, çıtır çıtır patatesleri evde kolay şekilde hazırlayabilmek son derece kolaydır.
Evde çıtır patates hazırlayabilmek için dikkat edilmesi gereken birkaç püf nokta bulunuyor. Bu püf noktalara dikkat ettiğiniz taktirde evde en lezzetli çıtır patatesleri hazırlamanız mümkün.
İşte dışarıda yediklerinize taş çıkaracak çıtır çıtır patates kızartması için uygulanması gereken o tüyolar...
ÇITIR PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?
Evde çıtır patates hazırlamak sanıldığından çok daha kolay ve esasında pratiktir. Patateslerin çıtır çıtır lezzetli şekilde olmalarını sağlayabilmek için patateslerinizi ilk olarak aynı boyda kesmeye özen gösterin.
Aynı boyda kestiğiniz patateslerinizi buzlu suyun içerisinde belli bir süre kadar bekletin. Bekleme süresinden sonra patateslerinizi suyun içerisinden çıkarın ve iyice kurulayın.
Ardından yağı kızdırmaya başlayın. Yağı ısıtmadan evvel içerisine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ilave edin. Yağ tamamıyla kızdıktan sonra içerisine kuruladığınız patatesleri ilave edin.
Ardından patatesleri hiç karıştırmadan kızartmaya özen gösterin. Aksi taktirde patatesleriniz kırılacaktır.
Tüm bu işlemleri harfiyen yerine getirdikten sonra patateslerinizin çıtır çıtır olduğunu göreceksiniz.