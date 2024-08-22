Çıtır Çıtır Böreklerin Sırrı Bu Sosta! Şefler Sosu Böyle Hazırlıyorlarmış
Bugün sizlere çıtır çıtır böreklerin sırrını paylaşacağız. Börek yaparken en önemli detaylardan biri, kullanılan sosun kalitesidir. Şeflerin sıkça kullandığı bu özel sos, böreklere eşsiz bir lezzet katar.
Bugün sizlere çıtır çıtır böreklerin sırrını paylaşacağız. Börek yaparken en önemli detaylardan biri, kullanılan sosun kalitesidir. Şeflerin sıklıkla kullandığı özel bir sos tarifi vardır ve bugün bu tarifi sizinle paylaşacağız.
İşte börek yaparken bilmeniz gereken püf noktaları:
1. Hamurun Kıvamı:
Börek yaparken en önemli noktalardan biri hamurun kıvamıdır. Hamurunuzun çok sert veya çok yumuşak olmamasına dikkat edin. İdeal bir hamur kıvamı elde etmek için un ve su oranına dikkat ederek, hamuru yoğururken yavaş yavaş su ekleyin.
2. Yufka İnceliği:
Börek yaparken kullanacağınız yufkanın inceliği de oldukça önemlidir. Yufka ne çok ince ne de çok kalın olmalıdır. İdeal bir yufka inceliği için kaliteli yufka kullanmaya özen gösterin.
3. Farklı İç Harçları:
Börek yaparken sadece peynirli iç harç kullanmak zorunda değilsiniz. Patates, ıspanak, kıyma gibi farklı iç harçlarını deneyerek lezzetli börekler elde edebilirsiniz. İç harcınızı hazırlarken malzemelerin doğru oranlarına dikkat edin.
4. Pişirme Süresi:
Böreğinizi pişirirken altının yanmamasına dikkat edin. Ayrıca böreğinizin üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirmeye özen gösterin. Bu sayede hem içi hem de dışı eşit şekilde pişmiş bir börek elde edersiniz.
5. Dinlendirme Süresi:
Böreği fırından çıkardıktan sonra mutlaka dinlendirme süresine dikkat edin. Böreğinizi sıcakken keserseniz dağılabilir, bu nedenle dinlendirme süresine özen göstererek servis yapın.
MADEN SUYU BÖREK SOSU
Sodalı Börek Malzemeler;
6 adet hazır yufka
200 ml süt
200 ml yoğurt
200 ml sıvı yağ
2 adet yumurta
300 ml maden suyu
İç Malzemesi için:
Yarım demet maydanoz
300 gram az yağlı peynir
1 adet yumurta sarısı
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
Üzeri için:
Yarım çay kaşığı susam ve çörek otu
1 tatlı kaşığı tatlı toz biber
Sodalı Börek Yapılışı;
Yuvarlak fırın tepsimizi sıvıyağ ile yağlayalım.
Kalan sıvıyağ ile yumurta ve sütü bir kapta karıştıralım.
İç harcı için maydanozları güzelce yıkayıp ince ince kıyalım.
Peynirleri rendeleyelim, yumurta sarısıyla birlikte harmanlayalım.
Bir adet hazır yufkayı tepsinin içine serelim.
Dışarda kalan kısımları tepsinin ortasına doğru koyalım ve hazırladığımız sostan gezdirelim.
Üstüne yufka koyup peynirli iç harçtan koyalım.
Yufka bitene kadar işlemlerimizi tekrar edelim.
Harç bitip yufka kalırsa onları da tepsimizde soslayıp dizelim.
En üste maden suyunu dökelim.
Güzelce yedirerek bu işlemi yapalım.
Kalan sosu bir yumurta ile çırpıp böreğe dökelim.
Son olarak susam çörek otu ve tatlı kırmızı toz biberi böreğimizin üstüne dökelim ve 180 derecelik fırında 40-45 dakika pişirelim.
Sodalı Böreğin Püf Noktaları;
Yufka katlarının arasına az miktarda tereyağı kullanmak böreğinize lezzet katacaktır.
Toz biber dilerseniz kullanmayabilirsiniz.
( Youtube.com - Fotoğraflar )