Çin Kestanesinden Sonra Yeni Tehlike Çin Cevizi! Rengi Böyleyse Sakın Almayın

Yerli ceviz ise daha koyu renkte, kalın ve sert kabukludur. Besin değeri açısından da daha zengin olan yerli ceviz, yüksek oranda E vitamini, çinko ve magnezyum içeriyor. Uzmanlar, bu farkları bilmeden yapılan alışverişlerde sağlık açısından risklerin oluşabileceğine dikkat çekiyor.

"PÜRÜZSÜZ VE KOLAY KIRILIYORSA DİKKAT EDİN"

Uzmanlar, Çin cevizinin üst yüzeyinin pürüzsüz ve kolay kırılabilen yapıda olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ceviz alırken kabuğun dokusu ve renginin dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca yerli cevizin daha yüksek yağ oranına sahip olduğu, bu yüzden daha lezzetli ve besleyici olduğu ifade ediliyor.