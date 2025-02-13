Çin Kestanesinden Sonra Yeni Tehlike Çin Cevizi! Rengi Böyleyse Sakın Almayın
Türkiye'de son dönemde artan Çin cevizi satışı, tüketicilerin dikkatini çekiyor. Uzmanlar, Çin cevizi ile yerli ceviz arasındaki farkları bilmeyen tüketicilerin, yerli ceviz adı altında Çin cevizi tüketebileceği konusunda uyarıyor. Özellikle renk ve doku farkına dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasada yerli ceviz diye satılan Çin cevizi, görünüm ve içerik bakımından önemli farklılıklar gösteriyor. Çin cevizi genellikle beyaza yakın bir renkte ve ince kabuklu oluyor. Ayrıca yağ oranı düşük olan Çin cevizi, yerli cevize kıyasla daha hızlı alev alabilen bir yapıya sahip.
Yerli ceviz ise daha koyu renkte, kalın ve sert kabukludur. Besin değeri açısından da daha zengin olan yerli ceviz, yüksek oranda E vitamini, çinko ve magnezyum içeriyor. Uzmanlar, bu farkları bilmeden yapılan alışverişlerde sağlık açısından risklerin oluşabileceğine dikkat çekiyor.
"PÜRÜZSÜZ VE KOLAY KIRILIYORSA DİKKAT EDİN"
Uzmanlar, Çin cevizinin üst yüzeyinin pürüzsüz ve kolay kırılabilen yapıda olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ceviz alırken kabuğun dokusu ve renginin dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca yerli cevizin daha yüksek yağ oranına sahip olduğu, bu yüzden daha lezzetli ve besleyici olduğu ifade ediliyor.
YERLİ CEVİZ DİYE ALDANMAYIN
Çin cevizi ile yerli cevizi ayırt edemeyen tüketicilerin, yerli ürün adı altında düşük kaliteli Çin cevizi tüketme ihtimaline karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Uzmanlar, güvenilir satıcılardan alışveriş yapmayı ve ceviz alırken rengine, kabuğuna ve dokusuna dikkat edilmesini tavsiye ediyor.
Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan Çin cevizi satışları nedeniyle tüketicilerin bilinçli alışveriş yapması gerektiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu konuda daha fazla bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekiyor.