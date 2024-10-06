Çikolatayı Sakın Böyle Saklamayın: Meğer Çok Büyük Bir Hata Yapıyormuşuz
Çikolata hemen hemen herkesin sevdiği bir abur cubur ancak yaz aylarında sıcaklık nedeniyle eriyebilir. Çözüm olarak çoğu insan çikolatayı buzdolabında saklamayı tercih eder. Peki, bu doğru bir yöntem mi? Gıda Depolama Uzmanı Joshua Houston, çikolatanın buzdolabında saklanmaması gerektiğini söylerken doğru saklama yönetimlerini açıkladı. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda Depolama Uzmanı Joshua Houston, çikolatanın buzdolabında saklanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Peki, çikolatayı buzdolabına koymamanızın sebebi nedir ve doğru saklama yöntemi ne olmalıdır? İşte bilmeniz gerekenler…
ÇİKOLATA NEDEN BUZDOLABINDA SAKLANMAMALI?
Uzmanlara göre, çikolata buzdolabında saklandığında diğer yiyeceklerin kokusunu ve tadını emebilir, bu da çikolatanın doğal lezzetini bozabilir. Ayrıca, buzdolabındaki yüksek nem oranı çikolatada 'şeker patlaması' denilen bir duruma yol açabilir. Çikolata soğuduktan sonra sıcaklığa maruz kaldığında yüzeyinde yoğunlaşma meydana gelir ve bu da şekerin yeniden kristalleşmesine neden olarak beyazımsı, tanecikli bir görünüm oluşturur.
ÇİKOLATAYI DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ
Çikolatayı erimekten korumak amacıyla buzdolabında saklama fikri cazip gelebilir ancak bu doğru bir yöntem değildir. Uzmanlar, çikolatanın ideal saklama sıcaklığının 10 ile 20 derece arasında olması gerektiğini belirtti.
Güneş ışığından uzak, serin bir ortamda saklamak en iyi seçenek ama buzdolabını kullanmanız gerekiyorsa, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var:
Çikolatanın tadını korumak için hava geçirmez bir kapta muhafaza edilmesi tavsiye edilir.
Çikolatayı yemeden önce en az 30 dakika buzdolabından çıkarıp oda sıcaklığında bekletmek, kalitesinin bozulmasını önler.