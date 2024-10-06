Çikolatayı Sakın Böyle Saklamayın: Meğer Çok Büyük Bir Hata Yapıyormuşuz

Gıda Depolama Uzmanı Joshua Houston, çikolatanın buzdolabında saklanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Peki, çikolatayı buzdolabına koymamanızın sebebi nedir ve doğru saklama yöntemi ne olmalıdır? İşte bilmeniz gerekenler…

ÇİKOLATA NEDEN BUZDOLABINDA SAKLANMAMALI?

Uzmanlara göre, çikolata buzdolabında saklandığında diğer yiyeceklerin kokusunu ve tadını emebilir, bu da çikolatanın doğal lezzetini bozabilir. Ayrıca, buzdolabındaki yüksek nem oranı çikolatada 'şeker patlaması' denilen bir duruma yol açabilir. Çikolata soğuduktan sonra sıcaklığa maruz kaldığında yüzeyinde yoğunlaşma meydana gelir ve bu da şekerin yeniden kristalleşmesine neden olarak beyazımsı, tanecikli bir görünüm oluşturur.