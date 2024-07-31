Ciğerin Lezzetli Olmasının Tek Yolu... İçine Bir Tutam Eklemek Yetiyor

Ciğer, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti ve besleyici bir sakatat olarak öne çıkmakta.



Pratik bir şekilde hazırlanan ciğer sote, akşam yemeğinde mükemmel bir seçenek olabilir. Ciğerin yanında hazırlanacak pilav ve ayran ile birlikte siz de akşam yemeği için harika bir menü oluşturabilirsiniz.



Usta şefler, ciğer yemeğini mükemmel şekilde hazırlamanız için atmanız gereken adımları listeledi...