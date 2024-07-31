Ciğerin Lezzetli Olmasının Tek Yolu... İçine Bir Tutam Eklemek Yetiyor
Günün her saatinde tüketilebilen ve birçok yörede sevilerek hazırlanan ciğer yemekleri, aynı zamanda büyük ustalık istiyor. Ciğerlerin hazırlanış ve temizlik aşamalarının yanı sıra, pişirilmeleri esnasında da uygulanacak doğru teknikler, mükemmel bir yemeğin çıkmasına yardımcı olmakta. Usta aşçılar, lokum gibi olması için ciğere eklemeniz gerekenleri sıraladı.
Ciğer, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti ve besleyici bir sakatat olarak öne çıkmakta.
Pratik bir şekilde hazırlanan ciğer sote, akşam yemeğinde mükemmel bir seçenek olabilir. Ciğerin yanında hazırlanacak pilav ve ayran ile birlikte siz de akşam yemeği için harika bir menü oluşturabilirsiniz.
Usta şefler, ciğer yemeğini mükemmel şekilde hazırlamanız için atmanız gereken adımları listeledi...
Gerekli Malzemeler:
500 gram dana ciğeri
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
3 adet yeşil biber
2 adet domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı toz karabiber
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Ciğer Sote Tarifi:
Yağları Isıtın: Derin bir tavaya zeytinyağı ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince, ince doğranmış soğanları ve sarımsakları ilave edin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.
Ciğeri Hazırlayın: Kuşbaşı büyüklüğünde doğranmış ciğerleri yıkayıp iyice süzün. Kavrulan soğanların üzerine ciğerleri ekleyin.
Pişirme: Ciğerleri hızlıca karıştırın, ardından tavanın kapağını kapatın. Orta ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin.
Sebzeleri Ekleyin: İnce doğranmış biberleri ve küp şeklinde doğranmış kabukları soyulmuş domatesleri tavanın içine ekleyin.
Salça ve Baharatlar: Domates salçasını bir miktar sıcak su ile çözdürüp tavaya ilave edin. Baharatları da ekleyin ve iyice karıştırın. Kekik, ciğeri daha da lezzetli hale getirecektir.
Son Pişirme: Tavanın kapağını kapatarak, ciğer soteyi 20 dakika daha pişirin.