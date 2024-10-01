Çiçekleri Sulaman Önce Mutlaka Bunu Deneyin! Çiçekleriniz Coşacak

Damıtılmış suyun iç mekan bitkilerinin sulanmasında kullanılması, birçok kişi tarafından önerilse de, her bitki için en uygun yöntem olmayabilir. Uzmanlar, damıtılmış suyun toprakta ve bitki köklerinde mineral birikimini önlediğini kabul ederken, bitkilerin gelişmesi için gerekli olan temel minerallerden mahrum kalabileceğine dikkat çekiyor. Bu da zamanla besin eksikliklerine yol açabilir.

Bitkilerin sulanması için damıtılmış su yerine, filtrelenmiş su daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. Filtrelenmiş su, bitkilerin gelişimi için gerekli olan mineralleri korurken, aynı zamanda klor veya diğer kirletici maddeleri temizleyebilir. Evde kullanılabilecek filtreli su sürahileri, pratik ve ekonomik bir çözüm sunarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu dengeli sulamayı sağlayabilir.