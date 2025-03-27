Cep Telefonunuz Donup Yavaşlamaya mı Başladı? Türk Usulüyle Canavar Gibi Olacak! İşte Herkesin Bildiği Yöntem…
Akıllı telefonlar zaman içerisinde aldığı darbelerden veya güncellemelerle birlikte kasılmaua, yavaşlamaya ve donmaya başlıyor. Türklerin yıllardır yaptığı yöntem ise bu durumu ortadan kaldırıyor. İşte telefonu eski haline getirmenin yöntemi…
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak, sistem çökmelerini düzeltir, RAM’i temizler ve cihazın hızını artırır. Bu basit işlemle telefonunuzun gücünü eski haline getirebilirsiniz.
iPHONE’U YENİDEN BAŞLATMA
Sesi Açma düğmesine kısa süreyle basıp bırakın.
Sesi Azaltma düğmesine de aynı şekilde basıp bırakın.
Ekran kararana ve Apple logosu belirip kaybolana kadar yan tuşa basılı tutun.
Tuşu bırakın, iPhone yeniden başlatılacaktır.
ANDROİD’İ YENİDEN BAŞLATMA
Ses Kısma ve Güç tuşlarına aynı anda basın.
Yaklaşık 10 saniye basılı tutun.
Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılabilir ya da bir menü açılarak yeniden başlatma seçeneği sunulabilir.