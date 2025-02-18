Cennete En Çok Benzeyen Yer Görüntülendi: Bilim İnsanları Gözlerine İnanamadı

CENNET İLE PERS BAHÇELERİ BENZERLİĞİ

Bilim insanları, Cennet Bahçesi kavramına en yakın yer olarak eski Pers Kraliyet Bahçelerini işaret ediyor. Yapılan araştırmalara göre, bu tarihi bahçeler, kutsal kitaplarda geçen cennet tasvirleriyle çok büyük benzerlik taşıyor. Pers bahçeleri, dikdörtgen ya da simetrik yapıları, su kaynakları ve meyve ağaçlarıyla cennet tasvirine benzer bir görünüme sahip. Bugün hala ayakta olan en eski Pers bahçelerinden biri, 12. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen ve İran’ın Şiraz kentinde bulunan Eram Bahçesi’dir.