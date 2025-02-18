Cennete En Çok Benzeyen Yer Görüntülendi: Bilim İnsanları Gözlerine İnanamadı
Bilim insanları, Cennet Bahçesi kavramına en yakın yeri açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, bu tarihi bahçeler, kutsal kitaplarda geçen cennet tasvirleriyle çok büyük benzerlik taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Profesör Whitaker, yeryüzündeki cennet olarak nitelendirilebilecek yerler arasında, İncil’de bahsedilen Cennet Bahçesi ile eski Pers bahçeleri arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Arkeolojik bulgulara göre, bu bahçeler MÖ 4000 yılına kadar uzanıyor ve İran’daki Pasargadae’de Büyük Cyrus’a ait bahçeler, en eski örnekler arasında yer alıyor.
CENNET İLE PERS BAHÇELERİ BENZERLİĞİ
Bilim insanları, Cennet Bahçesi kavramına en yakın yer olarak eski Pers Kraliyet Bahçelerini işaret ediyor. Yapılan araştırmalara göre, bu tarihi bahçeler, kutsal kitaplarda geçen cennet tasvirleriyle çok büyük benzerlik taşıyor. Pers bahçeleri, dikdörtgen ya da simetrik yapıları, su kaynakları ve meyve ağaçlarıyla cennet tasvirine benzer bir görünüme sahip. Bugün hala ayakta olan en eski Pers bahçelerinden biri, 12. yüzyıla kadar uzandığı düşünülen ve İran’ın Şiraz kentinde bulunan Eram Bahçesi’dir.
"CENNETE GİDEN MERDİVEN"
Bilim dünyasında, derin uzay görüntüleri cennetin bir yerde olabileceğine dair spekülasyonları artırdı. NASA’nın Satürn fotoğraflarına “Mavi Cennet” adını vermesi veya Avrupa Uzay Ajansı’nın uzak bir bulutsuyu “Cennete Giden Merdiven” olarak nitelendirmesi, bu algıyı besleyen unsurlar arasında yer aldı. Ancak Prof. Whitaker’a göre, cennet kavramı aslında fiziksel bir yer değil, insan zihninde ütopik bir vizyondan ibarettir.