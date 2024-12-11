Çayın Yanında Tüketmeden Önce 2 Kez Düşünün! Vücuttaki Demiri Resmen Yok Ediyor
Beslenme uzmanları, çayla birlikte tüketilmemesi gereken yiyecekleri sıralayarak sağlık üzerinde olumsuz etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Tatlılar başta olmak üzere, sütlü ürünler ve asidik gıdaların çayla birlikte tüketilmesi, çayın içindeki bileşenlerle etkileşime girerek vücutta istenmeyen sorunlara yol açabiliyor. Beslenme uzmanları, çayın yanında her gıdanın tüketilmemesi gerektiği konusunda uyardı.
VÜCUTTAKİ DEMİRİ ERİTİP BİTİRİYOR
Çay, yüksek antioksidan içeriği ile bilinse de, bazı gıdalarla birlikte tüketildiğinde sağlığı olumsuz etkileyebilir. Özellikle demir açısından zengin gıdalarla çay içmek, demir emilimini zorlaştırabilir. Çayın içerdiği oksalatlar, vücutta demirin emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller gibi demir kaynaklarıyla çayın birlikte tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor.
SAĞLIK İÇİN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
Çayla birlikte tüketilen demirli gıdalar, demirin vücutta yeterince emilmemesine neden olabilir. Bu durum, uzun vadede demir eksikliğine yol açabilir. Özellikle ıspanak, lahana ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, vücut tarafından zor emilen hem olmayan demir kaynaklarıdır. Eğer demir seviyenizle ilgili endişeleriniz varsa, çayı yemeklerden ayrı tüketmeniz veya siyah çay yerine yeşil çay tercih etmeniz faydalı olacaktır.
AKŞAM YEMEĞİYLE TÜKETMEDEN ÖNCE 2 KEZ DÜŞÜNÜN
Fasulye, hem olmayan demir kaynağı olarak bilinir ve çayla birlikte tüketilmesi demir emilimini olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine, fasulye ile C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek, demir emilimini artırabilir. Aynı şekilde, tofu gibi bitkisel demir kaynakları da çayla birlikte tüketildiğinde, demir emilimini zorlaştırabilir. Tofu ile çay arasında bir seçim yapmak, demir seviyenizi dengelemenize yardımcı olabilir.
ÇAY HANGİ GIDALARLA BİRLİKTE TÜKETİLMELİ?
Fındık da hem olmayan demir kaynağıdır ve çay gibi tanen içeren gıdalarla birleştirildiğinde, demir emilimini azaltabilir. Ancak fındık, çilek veya portakal gibi C vitamini zengini gıdalarla beraber tüketildiğinde, demir emilimi artabilir.