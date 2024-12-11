Çayın Yanında Tüketmeden Önce 2 Kez Düşünün! Vücuttaki Demiri Resmen Yok Ediyor

Tatlılar başta olmak üzere, sütlü ürünler ve asidik gıdaların çayla birlikte tüketilmesi, çayın içindeki bileşenlerle etkileşime girerek vücutta istenmeyen sorunlara yol açabiliyor. Beslenme uzmanları, çayın yanında her gıdanın tüketilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

VÜCUTTAKİ DEMİRİ ERİTİP BİTİRİYOR

Çay, yüksek antioksidan içeriği ile bilinse de, bazı gıdalarla birlikte tüketildiğinde sağlığı olumsuz etkileyebilir. Özellikle demir açısından zengin gıdalarla çay içmek, demir emilimini zorlaştırabilir. Çayın içerdiği oksalatlar, vücutta demirin emilimini engelleyebilir. Bu nedenle, kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagiller gibi demir kaynaklarıyla çayın birlikte tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmiyor.