Çayın mı Yoksa Kahvenin mi Daha Sağlıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Meğer Felç Riskini 2 Katına Çıkarıyormuş
Yapılan araştırma çayın mı yoksa kahvenin mi daha sağlıklı olduğunu ortaya çıkardı. Çarpıcı sonuç görenleri hayrete düşürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Kahve ve çayın sağlık yararları sıkça tartışılan bir konu. Her iki içeceğin de enerji artırma, iltihap azaltma ve kalp hastalığı riskini düşürme gibi faydaları olduğu iddia ediliyor. Ancak, felç ve kalp krizi riskleri açısından yapılan bir araştırma, bu iki içecek arasında önemli farklar ortaya koydu.
International Journal of Stroke dergisinde yayımlanan çalışmada, 32 ülkeden 26,950 yetişkin incelendi. Bu kişilerin yaklaşık yarısı, son birkaç gün içinde felç geçirmişti. Katılımcıların ortalama yaşı 61 olup, çoğunluğu erkek ve birçok kişi, felç risk faktörü olan fazla kilolu bireylerdi.
FELÇ RİSKİNİ 2 KATINA ÇIKARIYORMUŞ
Araştırma sonuçları, günde dört veya daha fazla fincan kahve içmenin felç riskini yüzde 37 artırdığını gösterdi. Öte yandan, aynı miktarda çay tüketenlerde bu risk yüzde 19 oranında düştü. Özellikle siyah çay, felç geçirme riskini yüzde 29, yeşil çay ise yüzde 27 oranında azalttı. Üç veya daha az fincan kahve tüketimiyle felç arasında herhangi bir bağlantı bulunamadı.
KAHVEYİ MUTLAKA BÖYLE İÇİN
Kahve, çaydan daha yüksek kafein içermesiyle bilinir. Kafein, adrenalin salınımını artırarak kalp atış hızını ve kan basıncını yükseltebilir. Uzun vadede bu durum, beyindeki kan damarlarına zarar vererek pıhtı ve felç riskini artırabilir.
Araştırmacılar ayrıca, kahve veya çay tüketimine süt eklemenin felçle ilgili potansiyel faydaları yok ettiğini belirtti. Sütün, her iki içecekteki ve felce karşı koruma sağlayan antioksidan moleküllerini etkileyerek iltihabı azalttığı düşünülüyor.