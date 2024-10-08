Çayın mı Yoksa Kahvenin mi Daha Sağlıklı Olduğu Ortaya Çıktı: Meğer Felç Riskini 2 Katına Çıkarıyormuş

Kahve ve çayın sağlık yararları sıkça tartışılan bir konu. Her iki içeceğin de enerji artırma, iltihap azaltma ve kalp hastalığı riskini düşürme gibi faydaları olduğu iddia ediliyor. Ancak, felç ve kalp krizi riskleri açısından yapılan bir araştırma, bu iki içecek arasında önemli farklar ortaya koydu.