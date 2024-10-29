Çayı Demledikten Sonra Sakın Bunu Yapmayın! Meğer Zehirliyormuş

Uzmanlara göre, çayın lezzetini ve sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için doğru demleme yöntemi de son derece önemli. İşte çay demleme süreci için dikkat edilmesi gereken noktalar:

Kaliteli Çay Seçimi: Taze ve organik çay yaprakları veya poşet çaylar tercih edilmelidir.

Su Kalitesi: Temiz, taze ve mineral açısından zengin su kullanılması öneriliyor. Musluk suyu kullanılacaksa, klor ve diğer kimyasallardan arındırılmış olmasına özen gösterin.

Su Sıcaklığı: Çay türüne göre uygun sıcaklıkta su kullanmak demlemenin kalitesini artırır: