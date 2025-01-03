Çayda Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Şokta

Barselona Otonom Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, farklı çay markalarındaki poşetlerin incelendiği ve bu poşetlerin insan vücuduna önemli miktarda mikroplastik yaydığı tespit edildi. Bu durum, çayın sağlıklı bir içecek olduğu algısını tamamen yerle bir etti.