Çayda Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Şokta

Çay tiryakilerine kötü haber geldi. Yapılan araştırmalar çay poşetlerinin yüksek miktarda mikroplastik içerdiğini ve bu plastik parçacıkların insan vücuduna geçtiğini ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

Çay
Son Güncelleme:
Çayda Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Şokta - Resim: 1

Milyonlarca kişinin vazgeçilmezi olan çay, aslında sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturabiliyor. Son yapılan araştırmalar, çay poşetlerinin yüksek miktarda mikroplastik içerdiğini ve bu plastik parçacıkların insan vücuduna geçtiğini ortaya koydu.

1 3
Çayda Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Şokta - Resim: 2

Barselona Otonom Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada, farklı çay markalarındaki poşetlerin incelendiği ve bu poşetlerin insan vücuduna önemli miktarda mikroplastik yaydığı tespit edildi. Bu durum, çayın sağlıklı bir içecek olduğu algısını tamamen yerle bir etti.

2 3
Çayda Ölümcül Tehlike Ortaya Çıktı: Bilim İnsanları Şokta - Resim: 3

KANSERE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

Mikroplastikler, hormonal bozulmalar, kilo alımı, insülin direnci, üreme sağlığı sorunları ve hatta kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu durum, çayın keyifle tüketilen bir içecek olmaktan çıkarak, sağlığımızı tehdit eden bir duruma dönüştüğünü göstermektedir.

3 3