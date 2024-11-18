Canım Kardeşim Filminin Küçük Oyuncusu Kahraman Kıral'ın Son Hali Ortaya Çıktı: O Şimdi 60 Yaşında...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim milyonları ağlatmıştı... Merhum sanatçılar Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrollerinde oynadığı efsane filmin çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın son halini görenler inanamadı. Küçük oyuncu şimdi tam 60 yaşında...
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolde olduğu, Ertem Eğilmez'in 1973 yapımı 'Canım Kardeşim' filmi her izleyeni ağlatmıştı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan "Canım Kardeşim"deki etkileyici performansıyla hafızalara kazınan küçük yıldız Kahraman Kıral'ın son hali ortaya çıktı. Kahraman Kıral, şimdi 60 yaşında...
Filmde canlandırdığı karakterle milyonların kalbini fetheden Kıral, o dönemde henüz minik bir çocuktu. Çocuk oyuncu olarak birçok filmde rol alan yetenekli isim, sinemaya veda ettikten sonra hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verdi.
1976 yılından sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Kahraman Kıral, mobilya sektörüne atılarak ticarete başladı. Şimdilerde 60 yaşında olan Kıral'ın, o meşhur filmdeki çocuk yüzlü haliyle arasında büyük bir fark olduğu görülüyor.