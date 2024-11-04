Canan Karatay 'Sakın Yemeyin' Diyerek Uyardı: Beyni Uyuşturuyor, Kalp Krizini Tetikliyor

"Üç beyaz" olarak adlandırılan un, şeker ve tuzun birlikte tüketilmesi, sağlık üzerinde çok daha ciddi sonuçlar doğurur. Uzmanlar, bu üçlü kombinasyonun obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı konusunda hemfikir.