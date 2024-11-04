Canan Karatay 'Sakın Yemeyin' Diyerek Uyardı: Beyni Uyuşturuyor, Kalp Krizini Tetikliyor
Prof. Dr. Canan Karatay, sakın ağzınıza sürmeyin dediği beyaz ekmek tüketimi ile ilgili uyardı. Karatay, beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki yağlanmayı artırdığını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmeği "en tatlı zehir" olarak nitelendirerek tüketimine karşı önemli uyarılarda bulundu. Düzenli beyaz ekmek tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve diğer birçok kronik rahatsızlığa davetiye çıkardığını belirten Karatay, bu besinin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki yağlanmayı artırdığını söyledi.
Karatay'a göre, beyaz ekmeğin zararlı etkileri şu şekilde:
Beyaz ekmek tüketimi, kan yağlarını yükselterek kalp krizi, inme ve damar sertliği riskini artırır. Beyaz ekmekte bulunan rafine un, vücudun sindirmesini zorlaştırarak metabolik sorunlara yol açar.
Beyaz ekmek tüketildikten sonra kısa sürede kan şekerini yükselterek bağımlılık yapıcı bir etki yaratır ve rafine edilme sürecinde beyaz ekmek, vitamin, mineral ve posa gibi önemli besin değerlerini kaybeder.
"Üç beyaz" olarak adlandırılan un, şeker ve tuzun birlikte tüketilmesi, sağlık üzerinde çok daha ciddi sonuçlar doğurur. Uzmanlar, bu üçlü kombinasyonun obezite, kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığı konusunda hemfikir.
EKMEK YERİNE NE TÜKETİLİR?
Tam buğday ürünleri: Tam buğday ekmeği, makarna ve bulgur gibi tam tahıllı ürünler, lif, vitamin ve mineral açısından zengindir.
Kepekli ürünler: Kepekli ekmek ve unlar, sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissi verir.
Meyve ve sebzeler: Lif açısından zengin meyve ve sebzeler, sağlıklı beslenmenin temelini oluşturur.
Baklagiller: Fasulye, nohut gibi baklagiller, protein ve lif açısından zengindir.