Canan Karatay 'Kasım'da Bolca Yiyin' Diyerek Uyardı: Kanserle Savaşıyor, Tansiyonu Düşürüyor
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay Kasım ayında tüketilmesi gereken sebzeleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevsimin en lezzetli ve sağlıklı sebzeleriyle sofralarımız renkleniyor. Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay'ın da sıklıkla vurguladığı gibi, mevsiminde tüketilen sebzeler sağlığımız için oldukça önemli. Bu ay, özellikle kırmızı pancarın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kırmızı pancar, sadece lezzetli bir sebze değil, aynı zamanda sayısız sağlık faydası sunuyor.
KANSERE KARŞI SAVAŞIYOR
İçerdiği zengin besin değerleri sayesinde hafıza kaybı ve bunama gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Kırmızı pancar, içerdiği demir sayesinde vücuttaki oksijen taşınımını destekler ve anemi riskini azaltır, birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Bağırsak sağlığını destekleyen kırmızı pancar aynı zamanda mutluluk hormonu üretimini destekler.
Kırmızı pancar, doğal bir antioksidan deposu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Ayrıca, kalp sağlığı için de oldukça faydalı olduğu bilinmektedir.
Kırmızı pancarı salatalarda, çorbalarda, kızartmalarda veya turşu olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca, kırmızı pancar suyu da oldukça faydalıdır.