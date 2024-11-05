Canan Karatay 'Kasım'da Bolca Yiyin' Diyerek Uyardı: Kanserle Savaşıyor, Tansiyonu Düşürüyor

Mevsimin en lezzetli ve sağlıklı sebzeleriyle sofralarımız renkleniyor. Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay'ın da sıklıkla vurguladığı gibi, mevsiminde tüketilen sebzeler sağlığımız için oldukça önemli. Bu ay, özellikle kırmızı pancarın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Kırmızı pancar, sadece lezzetli bir sebze değil, aynı zamanda sayısız sağlık faydası sunuyor.