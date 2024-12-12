Canan Karatay Herkesi Ters Köşe Yaptı! Bu Yiyecekler Çok Tehlikeli, Vücuda Girdiği An Etkisi Başlıyor

"Gluten alerjisi, otoimmün reaksiyonlara neden olarak ciddi hastalıkları tetikleyebilir. Vücuda giren yabancı proteinler, bağışıklık sistemi çöktüğünde ölüme kadar varabilen sorunlara yol açabilir. Buğday proteini olan gliadin ve lektin en tehlikeli maddelerdir. Ayrıca suni yemlerle beslenen hayvanların sütü ve fabrikasyon yumurtalar da alerjiye sebep olabilir. Özellikle protein tozları ve süt tozlarından yapılan peynir ve yoğurtlar ciddi risk taşır," dedi.