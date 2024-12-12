Canan Karatay Herkesi Ters Köşe Yaptı! Bu Yiyecekler Çok Tehlikeli, Vücuda Girdiği An Etkisi Başlıyor
Prof. Dr. Canan Karatay, protein alerjisi ve ödemle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, özellikle buğday proteinlerinin sağlık açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Alerjinin vücutta nasıl oluştuğunu ve yol açabileceği tehlikeleri sıralayan Karatay, aynı zamanda ödemi azaltmak için iki doğal çay tarifi önerdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Canan Karatay, vücuda giren yabancı proteinlerin bağışıklık sistemini zayıflatarak alerjiye ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti. Özellikle buğdayda bulunan gluten, lektin ve gliadin proteinlerinin tehlikeli olduğunu belirten Karatay, gliadinin 23 bin farklı türü bulunduğunu ancak yalnızca birkaç tanesinin test edilebildiğini söyledi.
"Gluten alerjisi, otoimmün reaksiyonlara neden olarak ciddi hastalıkları tetikleyebilir. Vücuda giren yabancı proteinler, bağışıklık sistemi çöktüğünde ölüme kadar varabilen sorunlara yol açabilir. Buğday proteini olan gliadin ve lektin en tehlikeli maddelerdir. Ayrıca suni yemlerle beslenen hayvanların sütü ve fabrikasyon yumurtalar da alerjiye sebep olabilir. Özellikle protein tozları ve süt tozlarından yapılan peynir ve yoğurtlar ciddi risk taşır," dedi.
"EKMEK YEMEYİN" UYARISI
Canan Karatay, glutenin yalnızca alerjiye değil, birçok hastalığa da zemin hazırladığını belirterek ekmek tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, el ve ayak şişmeleri, dizlerde ödem gibi sorunların genellikle yabancı proteinlerden kaynaklandığını söyledi.
ÖDEM VE ALERJİYE KARŞI DOĞAL ÇAY TARİFLERİ
Karatay, vücutta biriken ödemi ve alerjik reaksiyonları önlemek için iki çay tarifi paylaştı:
Isırgan Otu Çayı: Isırgan otu çayı, vücuttaki ödemi çözer ve yaz-kış tüketilebilir. Ancak çay gibi demlenmeli, kaynatılmamalıdır.
Zeytin Yaprağı Çayı: Zeytin yaprağı, ister kuru ister taze olsun, demleyip biraz limon eklenerek tüketilebilir. Bu çay, ödemi ve alerjiyi önlemekte etkilidir.
Karatay’ın açıklamaları, doğal beslenmenin ve doğru gıda tercihinin sağlık üzerindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzman isim, bu tür alerjilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı.