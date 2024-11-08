Canan Karatay Favorisini Açıkladı: Aç Karna 4 Tane Yiyin Farkı Görün
Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, favori gıdasını açıkladı. Tok tutucu özelliği sayesinde kilo verme sürecinde diyet yapanların en büyük destekçisi olan cevizin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle ekmek tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapan Karatay, ekmek yerine ceviz tüketmenin önemini bir kez daha hatırlattı.
Karatay'a göre, günde sadece 4 adet ceviz tüketmek, ekmek isteğini önemli ölçüde azaltabilir ve uzun süre tokluk hissi sağlayabilir. Cevizin yüksek omega-3 içeriği sayesinde kalp sağlığını koruduğunu, beyin fonksiyonlarını geliştirdiğini ve kolesterolü düşürdüğünü belirten uzman isim, yumurtanın da sağlıklı beslenme için ideal bir seçenek olduğunu vurguladı.
CEVİZİN FAYDALARI NELER?
Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini azaltır.
Hafıza ve öğrenme becerilerini güçlendirir.
Vücudu serbest radikallere karşı korur.
Hastalıklara karşı direnci artırır.
Özellikle kolon kanseri riskini düşürür.
Saç dökülmesini önler, cilde parlaklık verir.
Metabolizmayı hızlandırır, tokluk hissi sağlar.
Mutluluk hormonu olan serotonin düzeyini artırır.
Daha dinlendirici bir uyku sağlar.
Özellikle erkeklerde sperm kalitesini artırır.