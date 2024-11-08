Canan Karatay Favorisini Açıkladı: Aç Karna 4 Tane Yiyin Farkı Görün

Karatay'a göre, günde sadece 4 adet ceviz tüketmek, ekmek isteğini önemli ölçüde azaltabilir ve uzun süre tokluk hissi sağlayabilir. Cevizin yüksek omega-3 içeriği sayesinde kalp sağlığını koruduğunu, beyin fonksiyonlarını geliştirdiğini ve kolesterolü düşürdüğünü belirten uzman isim, yumurtanın da sağlıklı beslenme için ideal bir seçenek olduğunu vurguladı.