Camın Önüne Kuş Konması Bakın Ne Anlama Geliyormuş: Meğer Tesadüf Değilmiş

Eski inançlara göre kuşlar, hayatımızda gizli mesajlar içeren özel olaylar olarak görülüyor. Eğer bir kuş camınıza konarsa, bunun önemli bir uyarı olabileceği düşünülüyor. Camınıza konan veya çarpan bir kuş gördüğünüzde, bu durumun yalnızca tesadüf olarak görülmediği söyleniyor.